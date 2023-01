’Malaguti’, una giornata da non perdere

Una festa a San Lazzaro, grazie alla passione e alla professionalità della Bsl, per l’ultima giornata del torneo di basket cadetti Bruna Malaguti.

Si gioca dalle 9, tra la palestra Rodriguez e il PalaYuri, per stilare la classifica dell’edizione numero 32 di una manifestazione che è tornata, in tutto il suo splendore, dopo due stagioni contrassegnate dal Covid e dall’impossibilità di giocare in sicurezza.

Alle 14,45, al PalaYuri, la finale per il terzo posto, alle 18,45 la finalissima. Prima ci sarà spazio, per le 17,15, per la gara delle schiacciate. Tra i campioni chiamati a giudicare le evoluzioni delle star di domani, ci sarà Marco Bonamico che oltre ad aver vinto tanto, nella sua lunga carriera, è sempre stato un elemento molto spettacolare. Doppio impegno per il Marine, perché commenterà anche la partita della finale.

Alla conclusione della kermesse la cerimonia di premiazione con Stefano Fabbri e anche il primo cittadino di San Lazzaro, Isabella Conti.