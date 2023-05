Male il Bologna, male l’arbitro Empoli è ancora fatale a Thiago

di Gianmarco Marchini

Un passo indietro di otto mesi. Dall’Empoli all’Empoli: in una notte il Bologna di Thiago smarrisce gioco, certezze e sorriso. Ma se a settembre il rovescio con gli azzurri aveva bagnato l’alba di Motta, il temporale di ieri rischia di far scendere in anticipo il sole su questa stagione e sui sogni di ottavo posto. Appuntamento lunedì al Mapei Stadium con il Sassuolo per capire se di tramonto si tratta o se quello del Castellani sia stato soltanto un incidente nel percorso di crescita che resta bellissimo. Inaspettato, però, un tonfo così, soprattutto perché alla vigilia Motta s’era detto sicuro del giusto atteggiamento dei suoi. E, invece, come dopo il pari con il Milan arrivò la debacle di Verona, ecco un altro scivolone a sporcare la memoria del bel punto strappato alla Juve. Stavolta però fa più male, perché il Bologna non riesce mai a proporsi nel gioco, disorientato dalla pressione isterica di un Empoli in odore di salvezza.

Finisce tre a uno una partita di fatto mai cominciata, con quel goffo autogol di Lucumì che dopo nemmeno quaranta secondi mette la serata tutta in discesa per gli azzurri. Tutta in salita, invece, la strada del Bologna che al 38’ perde anche Soumaoro per un trauma distorsivo al ginocchio destro. Al suo posto si rivede un Bonifazi assente dalle scene da ottobre, e la ruggine si fa sentire. Ma è tutta la squadra a non girare mai: con Aebischer generoso, ma impalpabile trequartista nel 4-2-3-1, Dominguez che si perde largo a sinistra e Schouten, meno protetto, che annaspa al centro.

Un po’ la filiera rossoblù non ha mai funzionato, un po’ l’arbitro ci ha messo del suo. Tecnicamente corrette le valutazioni sui due gol annullati sull’1-0. Al 16’ c’è il mani di Lucumì – nonostante il colombiano faccia di tutto per stringersi le braccia al petto - nel deviare in rete un tiro di Moro. E c’è – per quanto assolutamente involontario - il mani di Orsolini al 27’ nel primo controllo dell’azione che lo porterà a scaricare uno splendido sinistro oltre le spalle di Vicario. Nel primo caso, il Var interviene e corregge, nel secondo richiama al monitor La Penna che rettifica: severi, ma giusti. Tutto il resto, però, è una direzione di gara a senso unico, con la grave macchia della punizione fischiata per un presunto fallo di Orso: Cambiaghi si tuffa e basta. Marin batte, Akpa Akpro svetta e supera dentro l’area piccola un incerto Skorupski. In pieno recupero l’Empoli si apparecchia una ripresa serena.

La notte potrebbe svoltare quando al 60’ Parisi ferma Orso con un fallo che meriterebbe secondo giallo ed espulsione. La Penna lo grazia e, dopo tre minuti, una ripartenza orchestrata da Caputo e Marin libera Cambiaghi per il 3-0 comodo comodo. Intanto Thiago aveva provato a dare la scossa con gli ingressi di Zirkzee e Ferguson per Barrow e Moro. Ma la svolta non arriva mai. Perché il Bologna è tutto e solamente nella verve di Orsolini. Il sette cerca disperatamente un gol che arriva all’88’ su rigore assegnato con il Var. Decimo gol in campionato, record personale aggiornato. Ma è un sorriso amaro. Quello vero il Bologna l’ha perso un mese fa a Bergamo, ultima vittoria. Poi due pari e due ko, con un gol segnato a partita. E c’è ancora chi sostiene che si possa fare a meno di uno come Arnautovic.