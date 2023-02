Maletti, Lugli e Guerrini super: la Geetit non fa sconti a Belluno

Belluno

2

Geetit Bologna

3

(21-25, 25-22, 19-25, 25-21, 12-15)

DA ROLD LOGISTICS : Saibene 11, Stufano 11, Novello 7, Martinez (L1), Maccabruni 4, Graziani 17, Guastamacchia 7, Mozzato 13, Ostuzzi 3. Non entrati: Candeago, Galliani, Guolla, Paganin, Pierobon (L2). All. Colussi.

GEETIT BOLOGNA: Ballan 5, Guerrini 11, Govoni, Lugli 14, Lusetti 3, Orazi 16, Maletti 16, Vinti 2, Gabrielli (L1), Grottoli 1. Non entrati: Donati, Brunetti, Serenari (L2), Oliva. All. Marzola.

Arbitri: Cecconato e Testa.

Lo sprint playoff parte con una vittoria. E poco importa se la Geetit era ottava prima e lo è tutt’oggi: Bologna passa sul campo di Belluno e lo fa strappando il primo successo al tie break della stagione.

Tante volte, sul più bello, i ragazzi di coach Marzola erano crollati rovinando tutto: non questa volta, ritrovando per giunta Lusetti, autore di due ace nella volata finale del quinto set.

Di più: Bologna passa sul campo della quinta in classifica e il quinto posto è ora a due soli punti. Il sesto e il settimo che significano playoff, a uno soltanto.

E il calendario dice che a sette giornate dal termine la Geetit dovrà affrontare due sole squadre di alta classifica (Pineto e Macerata) e per il resto scontri diretti o squadre di medio-bassa classifica, a partire da Montecchio Maggiore, nel fine settimana al PalaSavena.

Insomma, le sorti della stagioni sono nelle mani della Geetit, èpiù che mai in corsa playoff e che a Belluno gioca una gara di maturità: vince il primo e il terzo, viene recuperata due volte, ma è sempre in partita, con Maletti e Lugli, sopratutto con Orazi, centro da 16 punti, fondamentale nel finale del quinto set con un pallonetto e con un muro in coppia con Maletti che chiude il match.

Lo sprint parte con il piede giusto. Nel week end Bologna potrà concretizzare la rimonta playoff. Per accedere alla fase che conta bisogna chiudere tra le prime sette.

Le altre gare: Savigliano-Macerata 0-3, Garlasco-Montecchio Maggiore 3-1, Monselice-Parma 1-3, San Giustino-San Donà di Piave 3-1, Brugherio-Fano 1-3, Pineto-Mirandola 3-0.

La classifica: Fano 49; Pineto 46; Savigliano 41; Macerata 38; Belluno 30; Parma, San Giustino 29; Geetit Bologna, Garlasco 28; Team San Donà di Piave 20; Montecchio Maggiore 19; Brugherio 17; Mirandola 14; Monselice 11.

Marcello Giordano