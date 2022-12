Mannion e Pajola, due giganti

Mannion 7,5 (in 20’ 34 da due, 24 da tre, 11 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, una recuperata, 2 assist). Una prova molto concreta e un messaggio a Scariolo per dire al suo coach che a questi livelli può giocarci anche quando gli arbitri sono di manica larga sui contatti.

Belinelli 8,5 (in 18’ 45 da due, 24 da tre, 44 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata). Probabilmente questa è la prestazione che lui stesso aspettava da tempo. Da vero leader prende la squadra per mano nell’ultimo quarto e la conduce alla vittoria.

Pajola 7,5 (in 20’ 01 da due, 22 ai liberi, una persa, tre recuperate, 10 assist). Gioca non perfette condizioni fisica, ma sul campo produce comunque la solita difesa efficace e una regia altrettanto capace di mettere in ritmo i compagni.

Bako 6 (in 10’ 11 da due, un rimbalzo, una persa, 3 recuperate). Una delle note stonate di questa gara. Non ci fosse stata la vittoria una delle ragioni sarebbe stata la sua scarsa incisività.

Jaiteh 6,5 (in 28’ 79 da due, 7 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 3 assist). Meglio rispetto a Bako, nell’area, ma a rimbalzo il Fenerbahce ha dominato.

Lundberg 6 (in 16’ 2 perse, 2 assist). Evanescente, conferma di essere in un periodo non brillante.

Shengelia 6,5 (in 23’ 410 da due, 11 da tre, 01 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, 3 assist). Anche per lui una prestazione all’insegna della corrente alternata.

Mickey 7 (in 19’ 34 da due, 12 da tre, 22 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, un assist). L’unico dei lunghi bianconeri ad avere un rendimento senza ombre.

Weems 7 (in 22’ 02 da due, 45 da tre, 4 rimbalzi, una recuperata). E’ uno dei giocatori che ha pagato lo scotto dell’ambientamento, ma giocando nel suo ruolo e mettendoci comunque esperienza, ha saputo uscire dal tunnel della difficoltà. In alcuni momenti ha tenuto in piedi la Virtus.

Teodosic 7 (in 24’ 01 da due, 26 da tre, 33 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, 5 assist). In settimana ha accusato un attacco influenzale, ma quando c’è stato da fare sul serio ha risposto presente.

Massimo Selleri