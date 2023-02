Mannion recupera, la Virtus può sorridere

di Massimo Selleri

La Virtus continua a fare i conti con i cerotti, mentre Venezia sta cambiando volto. Su questi binari le due squadre si stanno avvicinando alla gara di giovedì, quella che deciderà chi parteciperà alle seconda semifinale della final eight di Torino.

Scongiurato il pericolo che Nico Mannion non facesse parte di questa partita, il play si era fermato per un piccolo fastidio a un ginocchio durante la gara di domenica a Reggio Emilia, coach Scariolo non dovrebbe avere a disposizione Semi Ojeleye che, però, potrebbe rientrare nel roster bianconero se la Segafredo andasse avanti nella manifestazione.

Chi, invece, sarà sicuramente assente per tutta la Coppa Italia è Isaia Cordinier. Se da una parte vale il discorso che i due sarebbero comunque entrati in un turnover che costringe la panchina bianconera a tenere in tribuna tre stranieri in ogni gara dei trofei nazionali, dall’altra bisogna dire che questa coppia dà un contributo difficilmente replicabile dai loro compagni soprattutto in difesa.

I bolognesi si presenteranno sotto la Mole Antonelliana con l’ambizione di portare a casa questa coppa, l’unica che manca all’appello da quando è sceso in campo il presidente Massimo Zanetti, ma le condizioni di partenza non sono delle migliori, anche se l’ultimo periodo ha messo in mostra un Marco Belinelli tirato a lucido in una ritrovata sintonia con Milos Teodosic. Una coppia che sola può caricarsi la squadra sulle spalle almeno dal punto di vista offensivo.

Esonerato Walter De Raffaele, che sulla panchina della Reyer è rimasto per ben 7 anni, la squadra è stata affidata al coach Neven Spahija. Già domenica contro Pesaro qualcosa di nuovo si è visto, ma le sorprese non sono finite perché i lagunari ieri hanno presentato la guarda statunitense Kendrick Ray, che farà l’esordio con la maglia di Venezia proprio giovedì. E’ il fratello di quell’Allan che ha vestito la maglia della Virtus nelle stagioni che vanno dal 2014 al 2016 in due annate dalle tinte opposte: nella prima i bianconeri festeggiarono il ritorno ai playoff, nella seconda la prima retrocessione della storia. Tornando al Ray che sarà avversario della Segafredo si tratta di un buon giocatore che in carriera registra anche una piccola esperienza in Eurolega con il Maccabi Tel Aviv.