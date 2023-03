Mannion show, la Virtus affonda Venezia

REYER

68

VIRTUS BOLOGNA

83

REYER : Parks 9, Ray 6, Barmos 5, Moraschini 4, De Nicolao 1, Granger 11, Chillo ne, Brooks 9, Willis 8, Barbero ne, Watt 13, Tessitori 2. All. Spahija.

VIRTUS BOLOGNA: Mannion 27, Belinelli 10, Pajola, Bako 2, Jaiteh 14, Lundberg 9, Hackett 3, Menalo ne, Mickey, Weems 7, Teodosic 11, Abass. All. Scariolo.

Arbitri: Paternicò, Martolini, Gonella.

Note: parziali 12-24; 26-38; 43-64. Tiri da due: Venezia 1739; Bologna 1935. Tiri da tre: 720; 922. Tiri liberi: 1320; 1825. Rimbalzi: 35; 35.

La vittoria della Segafredo porta la firma di Nico Mannion, autore di 27 punti, per un successo che consentirà ai bianconeri di andarsi a giocare tra sette il giorni il primato della classifica in casa di Milano. Le due formazioni stanno occupando la vetta del campionato a quota 34 punti e chi passerà al Forum avrà la possibilità di staccare l’altra mettendo una seria ipoteca sul piazzamento finale.

Purtroppo la stagione della Virtus continua ad essere caratterizzata dalla sfortuna, con Alessandro Pajola che nel secondo quarto si infortuna alla schiena sul parquet di Venezia e questo costringe coach Sergio Scariolo a cambiare i propri piani dando qualche minuto anche a Daniel Hackett che, invece, doveva riposare non essendo fisicamente del tutto in ordine.

Anche la Reyer ha le sue grane non potendo schierare il play Marco Spissu, uno degli ex di turno, ma siccome ognuno guarda in casa sua, nello spogliatoio della V nera sperano di recuperare almeno Toko Shengelia per la gara di giovedì nel Principato di Monaco, sapendo che la guarigione è ancora lontana per Semi Ojeleye e Isaia Cordinier e che i primi segnali che arrivano dal corpo del Pajo non sono incoraggianti. Pur con qualche tentativo della Reyer di reagire all’inizio del terzo e del quarto periodo gli ospiti in campo riescono a imbastire una marcia inarrestabile mettendo subito a segno un + 12 (5-17) per poi arrivare anche a toccare il + 21 (36-57).

Le varie scorribande bianconere hanno come primo protagonista Mannion, che chiude con un impressionante 100% da due e ai liberi e 4 su 5 da tre, mentre Milos Teodosic si diverte a giocare dietro le quinte imboccando spesso Mam Jaiteh che a questi livelli non ha particolari rivali. Per i padroni di casa questa gara era importante per provare rimettersi in corsa verso i playoff e per questo in campo si è anche respirato un po’ di nervosismo, non sempre gestito bene dai tre fischietti, che hanno lasciato un po’ troppo correre dal punto di vista dei contatti.

Massimo Selleri