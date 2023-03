Mannion, un doppio regalo di compleanno

di Massimo Selleri

Nico Mannion oggi compirà 22 anni ma, contravvenendo a tutte le usanze scaramantiche che vogliono non si anticipi mai il regalo di compleanno, lui il dono se lo è già fatto domenica segnando 27 punti al PalaTaliercio in una gara dove la Virtus ha battuto Venezia e dove lui ha tirato dal campo con una precisione assoluta finendo la partita con un 44 nel tiro da due, un 45 nelle triple, un 77 ai liberi e 5 assist. L’omaggio lo ha fatto anche alla sua famiglia – in particolare alla mamma – zittendo tutti quei leoni da tastiera che sui social avevano perso tempo con assurde illazioni per giustificare le prestazioni differenti con la maglia azzurra e con quella della Segafredo e sostenendo come il problema nascesse da chi gli stava vicino.

La madre Gaia aveva perso la pazienza e senza scadere nelle offese aveva risposto per le rime a chi la chiamava in causa.

Siccome anche nell’era digitale vale il proverbio che ride bene chi ride per ultimo subito, dopo la partita con la Reyer c’era chi ‘sfotteva’ i denigratori invitandoli a continuare visto gli effetti che queste critiche per nulla fondate avevano sul giovane Nico. Senza volere per forza fare paragoni che potrebbero suonare come irriverenti, 22 anni è anche l’età con cui Manu Ginobili finì la prima stagione alla Viola Reggio Calabria, mentre alla V nera ci arrivò l’anno successivo. Inutile raccontare come la sua crescita spinse quella squadra a mettere a segno il Grande Slam, quello che ora è importante sottolineare è che Mannion non ha ancora raggiunto quella età, ma che la pressione su di lui è maggiore e che allora l’esterno italoargentino ebbe la strada spianata dalla mancata conferma di Sasha Danilovic, mentre oggi il play bianconero deve sgomitare trovandosi davanti giocatori del calibro di Milos Teodosic e Daniel Hackett.

A inizio campionato Scariolo fu molto chiaro dichiarando che sconti non ne avrebbe avuti e che spettava a lui farsi spazio rendendo concreta quelle potenzialità che si erano viste prima della malattia e che lo accreditavano di essere uno dei migliori playmaker europei.

Una bella sfida che fino a sabato sembrava vedere il giocatore scendere lentamente verso il basso, poi l’ultimo incontro di campionato ha cambiato la prospettiva e alla fine è riuscito anche a raccogliere i complimenti del suo allenatore e non solo per quello che le statistiche hanno fatto vedere, ma anche per il lavoro fatto in difesa.

Nella grammatica di Basket City quello che un po’ frega Mannion è il fatto di non essere un personaggio vivendo un quotidiano molto riservato e senza particolari aneddoti che lo riguardano per cui le fantasie, soprattutto quelle maligne, si scatenano.

Pure nel giorno del suo compleanno non sono previsti particolari festeggiamenti, anche perché domani si parte per il Principato di Monaco dove giovedì la Segafredo giocherà una gara importante per il suo futuro in Eurolega.