Bologna Marathon in trail, nuovi percorsi e come partecipare

Monterenzio (Bologna), 31 marzo 2023 – La gara più dura, immersa nella natura delle colline bolognesi. Torna, in una terza edizione tutta rinnovata, la Bologna Marathon in Trail, in programma Domenica 14 Maggio, partenza e arrivo al Villaggio della Salute Più.

I tracciati

Le gare FIDAL di quest'anno presentano infatti tutti percorsi nuovi e alle distanze SHORT di 15km e 550D+ e LONG 30km 1100D+, che sono anche campionato provinciale e regionale CSI, si va ad aggiungere uno spettacolare tracciato ULTRA di 43km e 1400D+.

Le distanze LONG e ULTRA sono gare di qualificazione per le UTMB World Series e, mentre la 30 KM dà un punto per la classifica ITRA, la 43 KM ne assegna 2.

Inedito e panoramico anche il percorso della non competitiva CSI di 6 Km adatta a famiglie e camminatori.

L'evento si ripropone come una grande festa della corsa in natura, ancora più bella per i centinaia di partecipanti previsti e per gli accompagnatori, anche grazie all'accoglienza e ai numerosi servizi offerti da una location unica come il Villaggio della Salute Più, tra cui il ricchissimo ristoro finale con pizza, pasta, birra termale del Gruppo Salute+ ed il gelato offerto da Sammontana.

Il percorso nel comune di Monterenzio e i punti di ristoro

I percorsi della gara, inserita anche nel circuito Bologna Trail Series, si sviluppano completamente nel territorio del Comune di Monterenzio in un’area verde incastonata fra la valle dell'Idice e quella del Sillaro.

Dopo la partenza dal cuore del Villaggio, si sviluppa per circa 3 km pianeggianti su quello che è stato un ex aeroporto degli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale, per accedere all’Oasi dei laghi attraversando un piccolo guado sul Torrente Sillaro.

Il percorso attraversa poi l'abitato di San Clemente, imbocca Via Calvanella, la “Boston by way”, strada ghiaiata che risale il Rio S. Clemente fino al panoramico spartiacque che verso nord origina il Torrente Quaderna, per raggiungere poi il Caseificio Nicoletta, 1° ristoro della gara.

Si scende in seguito una bella sterrata che tra boschi, coltivi e formazioni calanchive percorre il crinale di Rignano Vecchio fino a superare i ruderi della Chiesa di S. Cassiano e raggiungere il secondo ristoro all’interno della proprietà del Villaggio Ca’ Sillaro Ca’ Mulino.

Tra i punti toccati dal tracciato la bellissima Media Valle del Sillaro con un sentiero largo e panoramico fino alla particolare Oasi Termale di Zello.

Il percorso presenta inoltre una serie di “ups & downs” offrendo diversi scorci e panorami fino alla Cima Monterenzio, 600m s.l.m, il punto più alto dove è possibile ammirare tutta la valle a 360 gradi.

Da qui in poi inizia un “single track” divertente in discesa che si immerge nella collina dove sorge il Villaggio della Salute Più fino all’arrivo, dove festeggeremo insieme i finisher di questa edizione.

Tutti i percorsi sono pubblicati nel sito trail.bolognamarathon.run, compreso quello della FAMILY RUN & WALK di 6 Km pensato per godere del Villaggio, immersi nella natura.

Le iscrizioni

Le iscrizioni della ULTRA aprono oggi mentre quelle delle altre distanze in programma, aperte da qualche settimana, stanno già ricevendo numerose iscrizioni.