Marchegiani: "Motta predestinato Il Bologna deve puntare all’Europa"

di Gianmarco Marchini

Una vita tra i pali, una seconda vita con cuffie e auricolari. Ma quando nasci portiere, lo resti per sempre. Luca Marchegiani è abituato a guardare il calcio da una prospettiva diversa: in un certo senso, con il giusto distacco dei numeri uno. E oggi continua a farlo con la squadra di Sky Sport.

Marchegiani, c’è una parte di Bologna che ha preso male il pareggio con il Milan.

"Immagino che chi considera due punti persi quelli contro i rossoneri, lo fa perché i rossoblù hanno segnato dopo trentacinque secondi e perché la squadra di Pioli giocava con dieci ’riserve’. Ma riserve tra virgolette, perché poi bisogna leggere i nomi… E’ stata una gara giocata alla pari, in cui forse al Bologna è mancata la capacità di osare, si è difeso un po’ troppo. Ma aveva di fronte un avversario che non a caso è in semifinale di Champions...".

A proposito: la sorprende questo risultato? Al sorteggio, in tanti davano il Napoli favorito.

"Nessuna sorpresa. Ho sempre avuto la sensazione che il Milan fosse in grado di mettere in difficoltà il Napoli molto più di altre squadre, anche europee. Già all’andata in campionato gli azzurri avevano faticato tantissimo a San Siro. In questo momento, il Milan ha qualcosa in più dal punto di vista delle energie, mentre la squadra di Spalletti, pur avendo fatto due ottime gare, è meno brillante. I rossoneri poi hanno un dna e un’esperienza che in Europa fanno la differenza".

Nel Bologna, la differenza la sta facendo l’allenatore.

"Avevo sentito parlare benissimo di Thiago da chi lo seguiva già quando allenava le giovanili del Psg: mi raccontavano di un tecnico innovativo. Con lo Spezia ha avuto un cammino incredibile: vince a Napoli quand’è virtualmente esonerato, riuscendo poi a centrare una salvezza splendida. Ecco, credo che stia cominciando a raccogliere i frutti di anni di gavetta. Un allenatore ha bisogno di sperimentare le sue idee e questo passa attraverso gli errori: la bravura è imparare da quegli errori".

Tenere fuori gente come Arnautovic e Medel sembravano peccati imperdonabili...

"Se puoi rinunciare a due così, significa che hai il gruppo in mano: nel momento in cui hai le risposte che vuoi dai tuoi, puoi fare a meno di chiunque. Magari Arnautovic e Medel sono stati indispensabili quando servivano carisma e leadership. Se poi la squadra acquisisce da sola questi valori, allora puoi fare a meno di tutti. E questo è il Bologna di adesso, con Sansone prima punta, perché la squadra ha certezze di gioco tali da poter supportare qualsiasi scelta".

Ma può davvero puntare all’Europa?

"Certo. Esprime un calcio moderno, bello, ha trovato quella solidità corale, non solo difensiva, che prima mancava un po’. Deve credere a questo sogno perché ha buone probabilità".

Tra le squadre che inseguono, da chi devono guardarsi le spalle i rossoblù?

"Dico Fiorentina e Sassuolo. I viola giocano bene, hanno trovato più efficacia e un Cabral rigenerato: ma l’impegno europeo toglierà loro energia e qualche punto. I neroverdi, invece, sono in salute e hanno qualità. Ma sono altalenanti: battono la Juve e perdono con il Verona".

E proprio al Bentegodi domani deve andare il Bologna.

"Sarà una gara da lottare, oltre che da giocare, con un avversario che va uomo contro uomo. Una partita molto fisica, dove i rossoblù avranno poco tempo per ragionare, quindi dovranno far prevalere la qualità di palleggio sulla pressione del Verona".

Thiago ritrova Orsolini. Mancini, invece, non lo ’vede’ ancora. Pensa sia pronto per stare stabilmente nel giro azzurro?

"Penso che fin qui al ragazzo sia mancata un po’ di continuità nei novanta minuti, ma i numeri di questo 2023 sono importanti, come importanti sono le sue qualità. Le ultime convocazioni di Roberto hanno fatto discutere, penso anche a Zaccagni. Ma conosco bene il ct e so come ragiona: vuole costruire un gruppo che prescinda dalla stretta attualità. E’ un lavoro di scrematura che alla fine poterà al coinvolgimento dei migliori: e se Orsolini continuerà così, per forza di cosa sarà tra questi".

Aprile si chiuderà, poi, con la Juventus. Sfida decisiva?

"Il Bologna può puntare a vincere con chiunque, ma non credo che il discorso per il settimo posto si chiuderà con quella partita. E’ una lotta avvincente che, però, andrà oltre la fine del campionato, perché temo dovremo aspettare l’esito dei procedimenti di giustizia sportiva che coinvolgono i bianconeri".