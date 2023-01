Marco Parolo: "Bologna Fc, segui Thiago"

Marco Parolo, 38 anni il 25 gennaio, più di 600 gare in carriera

Bologna, 12 gennaio 2023 – Adesso li chiamano ‘box to box’. Ma Marco Parolo è stato semplicemente un centrocampista che sapeva fare tutto: legna e gol. Il grande calcio si accorse di lui quando, sotto il sole della Romagna, fu tra i protagonisti del Cesena meraviglia arrivato fino alla serie A nel 2010. "Ho un ricordo fantastico di quegli anni, soprattutto la salvezza raggiunta con una grande cavalcata. C’era un’alchimia pazzesca tra la squadra e la piazza". Oggi di piazze ne gira tante con le telecamere di Dazn: Bologna-Atalanta l’ultima partita a cui ha prestato la voce.

Parolo, come si spiega il crollo e la sconfitta dei rossoblù dopo quel bel primo tempo?

"Fossi un tifoso del Bologna sarei abbastanza sereno: l’identità della squadra c’è, si è visto sia con la Roma che contro i bergamaschi. La squadra è stata capace di supplire all’assenza di un giocatore imprescindibile come Arnautovic e persino del suo sostituto, Zirkzee, un ottimo prospetto. Nel primo tempo ho visto una squadra dinamica, compatta, che poteva chiudere anche con il doppio vantaggio".

Ma le partite durano novanta minuti...

"Il Bologna è andato fuori giri perché, senza il centravanti, ha dovuto stravolgere i suoi concetti di gioco, ha corso a mille per gran parte della gara. Dall’altra parte, l’Atalanta l’ha vinta con la qualità dei propri giocatori, con l’impatto fisico dei nuovi entrati".

Tradotto: la differenza l’hanno fatta le panchine.

"Chiaro. Ma non si possono nemmeno paragonare i due progetti. L’Atalanta è una solida realtà ai vertici da anni. Il Bologna sta mettendo le basi con Sartori e Thiago Motta, ma ancora non è pronto per stare stabilmente nella parte sinistra della classifica. Per programmare un futuro importante deve trattenere i giocatori chiave".

Tra questi c’è Dominguez?

"Sì. Lunedì ha fatto una grandissima partita. E’ un giocatore forte, che mi piace, ma bisogna capire quanti gol può portare per dargli la collocazione giusta: se nelle sue corde, mancano certi gol alla Ferguson, forse ha più senso arretrarlo. Secondo me, dal basso giocherebbe meglio".

Invece qual è il reale valore di Orsolini?

"Sulla carta ha tutto, ma il suo valore è ancora di metà classifica perché non riesce a dare continuità alle prestazioni. Lui ora deve caricarsi sulle spalle il Bologna. Prendiamo la gara di lunedì: ha segnato un gran gol, ma dopo l’1-0, fa un errore significativo. C’è una giocata in cui si inserisce bene, ma poi perde la palla con un doppio passo sbagliato. Ecco, lì si vede quello che gli manca: se deve trascinare, lì deve completare la giocata, poi magari non segna o tira fuori".

Un giudizio sul lavoro di Motta?

"Buonissimo. Mi piace, sapevo che avrebbe fatto bene per le caratteristiche della squadra, con tanti interni e un terminale come Arna. Thiago ha dato spirito e identità: chi entra, entra bene, sa cosa fare. E comunque con Roma e Atalanta, il Bologna è rimasto in partita per novanta minuti, poi sono mancati gli uomini. Ma l’allenatore e il diesse sono quelli giusti per un progetto di tre-quattro anni che deve crescere".

La settimana prossima la Coppa Italia vede i rossoblù sfidare la ‘sua’ Lazio. Come si spiega questo inizio 2023 difficile per i biancocelesti?

"Il limite della Lazio è sempre stato il calo di tensione. Quando fa quello che vuole Sarri, diventa una squadra ingiocabile, ma spesso non riesce a farlo per novanta minuti: il Bologna dovrà restare in partita, far passare una mezz’ora di grande Lazio, per poi sfruttare i cali".

Per lo scudetto si aspettava questo ritorno della Juventus?

"Nei momenti in cui ha iniziato a inanellare i risultati, sapevo che sarebbe tornata, magari non così prepotentemente. Ma si sa: in A lo scudetto lo vince di solito chi ha la migliore difesa e i bianconeri mi sembrano averla. Poi sta recuperando giocatori chiave, Chiesa su tutti, e Allegri è super nel capire le partite: magari non fa calcio-spettacolo, ma in pochi come lui leggono i cambi".

Domani quanto può pesare Napoli-Juventus sullo scudetto?

"Tanto, ma più per gli azzurri. Spalletti rischia di più: se vince, può dare un’altra botta al campionato; se perde, può aprire un’altra crepa dopo il ko con l’Inter".

Si aspettava che Kvaratskhelia fosse così forte?

"No, ma sono curioso di vederlo da qui a fine stagione. In Italia ti prendono le misure e infatti è successo: ora voglio vedere le sue contromosse. Come ha fatto Leao: le difese si sono adattate al milanista, ma lui continua a fare la differenza perché è più campione del georgiano".

Milan e Inter hanno perso posizioni nella griglia scudetto?

"No, la lotta è ancora a quattro. Pioli sta facendo un altro grande campionato, anche se ha una rosa leggermente inferiore, senza Kessie e Ibra. Idem Inzaghi: non ha ancora avuto una mano dai nuovi acquisti. Ma tranquilli: le milanesi sono in piena corsa".