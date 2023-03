Marko shock: fuori dopo 16’, Austria a rischio

Un segnale di riconoscenza da parte di Thiago alla squadra. La decisione era comunicata alla squadra già ieri mattina, a prescindere dal risultato di Salerno: il Bologna tornerà ad allenarsi venerdì mattina alle 11, il che significa che i rossoblù avranno cinque giorni di riposo per staccare la spina e ritemprarsi in vista della volata finale. La scelta rappresenta un premio per quello che la squadra ha fatto nel recente passato: 18 punti nelle ultime 10 gare di campionato, spesso in emergenza. Ci sarà chi, come Orsolini, potrà approfittarne per staccare la spina e dimenticare la mancata convocazione in nazionale. Ma pure chi, come Dominguez, potrà ultimare il recupero dall’infortunio per ripresentarsi pronto a riprendere il proprio posto in mediana. Le prossime ore serviranno anche per valutare Cambiaso (risentimento muscolare inguinale) e Arnautovic (contusione piede destro), costretti ai cambi dopo pochi minuti di gioco. L’attaccante austriaco, entrato nella ripresa, è uscito dopo 16’: sarà costretto probabilmente a saltare la chiamata dell’Austria. Under 21 a rischio per il terzino.

La scelta del riposo di 5 giorni è anche parzialmente dettata dalla convenienza. Perché in giornata saranno 8 i rossoblù in partenza per le rispettive nazionali, chiamati a giocare sfide valide per la qualificazione ai prossimi Europei o amichevoli internazionali: aspettando il verdetto su Arnautovic, Medel resta il capitano del Cile, Posch pedina imprescindibile dell’Austria, Barrow del Gambia e Skorupski della Polonia, mentre Ferguson è stella emergente della Scozia. E a proposito di giovani emergenti, ecco le convocazioni per le Under 21 di Olanda e Finlandia per Zirkzee e Pyyhthia. I nazionali rientreranno in gruppo tra il 28 e il 29 di marzo, in vista della ripresa in programma domenica 2 aprile con l’Udinese. Motta avrà circa 4-5 giorni il gruppo al completo o quasi, in vista della ripresa, cosiderando che pure Primavera e U18 devono fare i conti con le convocazioni di Raimondo, Rosetti, Stivanello, Diop, Urbanski e Wallius.

Marcello Giordano