Marzola carica la Geetit "Sprint playoff, ci siamo"

di Marcello Giordano

La caccia ai playoff continua. O meglio: la Geetit è chiamata a riprenderla questo pomeriggio alle 16 sul campo di Belluno, dopo il ko onorevole e sulla carta scontato sul campo della capolista Fano.

Prima dell’ultima sconfitta, la squadra di coach Marzola aveva chiuso un periodo di crisi (cinque battute d’arresto consecutive) battendo 3-0 San Giustino nello scontro diretto e ritrovando Guerrini e capitan Govoni, uomini della svolta.

E’ da lì che Bologna è chiamata a ripartire. A otto giornate dal termine, il calendario propone ai rossoblù cinque scontri con squadre di media e bassa classifica e tre soli scontri con formazioni di posizione superiore in classifica: Belluno (oltre Pineto e Macerata) è tra queste.

Ma Belluno è pure la stessa squadra che la Geetit ha battuto con un rotondo ma sofferto 3-0 (30-28, 25-17, 29-27) all’andata. "Partiamo da un presupposto – spiega coach Marzola – i nostri avversari avevano annunciato in estate l’ambizione di vincere il campionato, ergo partivano con grandi ambizioni. Ma hanno tre punti più di noi e fisicamente è una squadra con cui riusciamo ad accoppiarci bene. Ergo, possiamo giocarcela e provare a portare via punti dal loro campo".

Questa la convinzione. Insomma, è scontro diretto in piena regola, un’occasione da provare a sfruttare per puntare a un obiettivo.

"Parte lo sprint playoff, questo è il momento di farci trovare pronti, fisicamente e mentalmente, se vogliamo alzare il livello e pensare a qualcosa di più di una salvezza".

Provarci è un obbligo. Anche perché Bologna è nona (dopo la vittoria di ieri di Garlasco che così ha superato i rossoblù) , fuori dalla post season al momento, ma a pari punti con la settima e a tre soli punti dalle due quinte e con in vista lo scontro casalingo con Montecchio (nel prossimo turno), squadra di livello inferiore, classifica alla mano. Parte lo sprint.

E la tappa di Belluno dirà quanto la Geetit sia pronta a correre per scalare la classifica e puntare alla corsa per la lotta promozione. In attesa di poter tornare a contare sull’effetto dell’impianto di casa, ovvero il PalaSavena di San Lazzaro.

Le altre gare: Savigliano-Macerata 0-3, Garlasco-Montecchio Maggiore 3-1, San Giustino-San Donà di Piave, Brugherio-Fano, Pineto-Mirandola, Monselice-Parma 1-3.

La classifica: Fano 46; Pineto 43; Savigliano 41; Macerata 38; Belluno e Parma 29; Garlasco 28; San Giustino e Geetit Bologna 26; San Donà di Piave 20; Montecchio Maggiore 19; Brugherio 17; Mirandola 14; Monselice 11.