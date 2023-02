Marzola: "Geetit, in 7 giorni ti giochi tutto"

di Marcello Giordano

"In sette giorni ci giochiamo il campionato". Non fa giri di parole, il tecnico della Geetit Marco Marzola e va dritto al punto: il momento della verità è arrivato, le partite alle porte sono da dentro o fuori per Bologna. A partire dalla gara in programma questa sera alle 19 al PalaSavena di San Lazzaro, quando i rossoblù ospiteranno la sestultima della classifica del campionato di A3 maschile di volley. "Vincere potrebbe significare salvezza aritmetica", continua Marzola. Così sarebbe nel caso in cui Brugherio e Montecchio dovessero perdere e la permanenza in A3 raggiunta con quattro giornate d’anticipo sul termine della stagione regolare sarebbe un primo traguardo per il club, lo scorso anno retrocesso e poi rimasto nella categoria in seguito all’acquisto del titolo di Portomaggiore.

Ma conquistare tre punti significherebbe pure riprendere la rincorsa playoff dopo il ko dell’ultimo weekend a Pineto. Anche perché lunedì 6 marzo, sempre al PalaSavena, arriverà la settima della classe Garlasco, per uno scontro direttissimo. "Ma perché quello sia crocevia per la lotta promozione, non possiamo permetterci passi falsi con San Donà. Dovremo essere bravi a prendere una partita per volta e dare il massimo". Il massimo se non di più. La Geetit è chiamata a gettare il cuore oltre l’ostacolo, perché arriva alla sfida con due titolari in dubbio: "Il palleggiatore Govoni (infortunatosi alla caviglia a Pineto, ndr) si è allenato venerdì e oggi. Ci sarà, ma devo valutare se potrà partire in sestetto o meno", spiega Marzola.

Sta ancora peggio il centrale Orazi: "È stato fermo nelle ultime due settimane, ha fatto terapie fino a oggi per provare a recuperare. Sarà in dubbio fino all’ultimo". Probabile che debba dare forfait e accomodarsi in panchina per lasciar spazio a Grottoli e Ballan. Arriva tutt’altro che nelle migliori condizioni al momento clou della stagione la Geetit: "Ma vogliamo provare ad andare oltre i nostri limiti". Parola del tecnico della Geetit.

Le altre gare: Savigliano-Pineto, Fano-Montecchio Maggiore, Monselice-Garlasco, Macerata-Mirandola, Brugherio-Parma, Belluno-San Giustino.

La classifica: Vigilar Fano 53; Abba Pineto 50; Monge Gerbaudo Savigliano, Med Store Tunit Macerata 41; Erm Group San Giustino, Da Rold Logistics Belluno 35; Moyashi Garlasco 34; Wimore Parma 32; Geetit Bologna 31; San Donà di Piave 22; Gamma Chimica Brugherio 20; Sol Lucernari Montecchio Maggiore 19; Stadium Mirandola 17; Tmb Monselice 11.