Marzola: "Geetit, lo sprint comincia adesso"

di Marcello Giordano

A Fano è arrivato un ko atteso e inevitabile. Ma tutto sommato gli altri risultati hanno aiutato la Geetit. Parma è finita ko 3-2 con San Donà, Garlsco e Belluno si sono spartiti la posta al tiebreak, solo San Giustino ha ottenuto i tre punti.

Morale, otto giornate dal termine della regular season del campionato di A3 maschile di volley, la Geetit Bologna resta in piena corsa playoff, attualmente ottava e fuori dalla corsa promozione, ma a pari punti con settima e sesta, che sono invece qualificate.

"Il nostro sprint playoff inizia ora", racconta coach Marco Marzola, che dopo aver ritrovato diversi uomini chiave della Geetit nel turno precedente (vittoria 3-0 nello scontro diretto con San Giustino per 3-0 con Govoni e Guerrini protagonisti) punta a un finale in crescendo. Punta, soprattutto, agli scontri diretti delle prossime settimane.

"Domenica andiamo a Belluno, formazione partita per vincere il campionato e quinta in classifica, ma che abbiamo battuto all’andata. Poi avremo Montecchio. Sono gare che possiamo giocare ad armi pari e sarà fondamentale fare punti".

Il calendario può aiutare la Geetit, a cui resta una sfida proibitiva tra tre settimane in casa di Pineto. Poi doppio turno casalingo con San Donà Garlasco, trasferta in casa del fanalino di coda Monselice, Macerata e Monselice. Di fatto affronterà in 8 giornate 5 squadre di medio bassa classifica e tre sole formazioni che la sopravanzano, di due (Pineto e Macerata) sole sulla carta considerabili sfide impossibili.

"Il destino è nelle nostre mani, specie se continueremo a crescere, giocare e batterci".

Già, perché anche a Fano, nonostante la sconfitta, i rossoblù della Geetit hanno confermato di essersi ritrovati, giocando ad armi pari contro una corazzata costruita per il salto di categoria fino alle battute finali dei parziali: perché il match è sì terminato 3-0 (25-22, 25-19, 25-18) per i marchigiani, ma Bologna è sempre arrivata in parità o davanti a quota 18, quando il killer instinct e il servizio dei padroni di casa ha poi fatto la differenza. Ma formazioni sulla carta fisicamente ingiocabili, il calendario non ne propone più.

Ora tocca alla Geetit giocarsi le proprie carte per i playoff. E la buona notizia è che il libero Brunetti è tornato ieri ad allenarsi dopo la rottura del tendine rotuleo che lo ha tenuto fuori da inizio stagione.

A marzo, potrebbe tornare in campo: giusto in tempo per la volata playoff e le ultime 3-4 giornate, che si preannunciano decisive.

La classifica: Fano 46; Pineto 43; Savigliano 41; Macerata 35; Belluno 29; Parma, San Giustino, Geetit Bologna 26; Garlasco 25; San Donà di Piave 20; Montecchio Maggiore 19; Brugherio 17; Mirandola 14; Monselice 11.