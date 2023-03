Marzola: "Geetit, per noi è come una finale"

di Marcello Giordano

Serve un’impresa per sperare. E di tempo ne è rimasto poco. Anzi non ne è rimasto affatto: "Ora o mai più, non ci saranno prove d’appello", scolpisce il tecnico Marco Marzola, per raccontare il momento della Geetit. Corre la penultima giornata del campionato di A3 maschile di Volley. I rossoblù sono noni, salvi da ormai un mese, ma con la possibilità di agganciare i playoff promozione, riservati alle prime sette.

Ma serve l’impresa: perché alle 18 la Geetit sarà impegnata a Macerata. "Affrontiamo una squadra forte, in crescita, arrivata in finale in Coppa Italia e terza. Non mi illudo che questo aspetto possa togliere loro qualcosa, anche perché hanno bisogno di conquistare il ruolo di miglior terza in vista del tabellone playoff. Mi aspetto che si vada in campo con la fame e la voglia di chi ha voglia di coronare un sogno".

All’andata fu 3-2 per Macerata: "Ma ora Macerata è un’altra storia. Ha avuto problemi di infortuni nel pacchetto schiacciatori e centrali e nel corso dell’anno ha acquistato Luisetto e Lazzaretto. Li abbiamo avuti anche noi, problemi: ma non avevamo le stesse possibilità".

Qualche punto in giro, Bologna lo ha lasciato, ma non è ancora tempo di rimpianti e di bilanci: "Siamo cresciuti anche noi. In estate perdemmo in amichevole da Monselice, che è retrocessa. Nella nostra squadra solo Vinti e Govoni avevano esperienza di A3 e playoff: eppure siamo salvi con possibilità di andare playoff e vogliamo giocarcela". Un’impresa oggi dare modo di superare Belluno, impegnata sul campo della capolista Fano, agganciare Parma, che ospita Pineto, e forse pure Savigliano, di scena a Montecchio contro un’avversaria che si gioca la salvezza. Un successo rimescolerebbe le carte in vista dell’ultima giornata, che vedrà Bologna affrontare Brugherio. Ma in caso di ko Bologna sarebbe praticamente fuori dai giochi, anche se non da un punto di vista aritmetico: "E’ questo il match da dentro o fuori, la nostra finale", chiosa Marzola.

Le altre gare: Parma-Pineto, San Donà di Piave-Garlasco, Fano-Belluno, Montecchio-Savigliano, San Giustino-Mirandola, Brugherio-Monselice 3-1.

La classifica: Fano 60; Pineto 59; Macerata 49; Garlasco 42; Savigliano, Parma 41; Belluno 40; San Giustino 49; Geetit Bologna 38; San Donà di Piave 25; Brugherio 23; Mirandola 20; Montecchio 19; Monselice 11.