Marzola: "Geetit, per noi è l’ultima spiaggia"

di Marcello Giordano

Sarebbe servita un’impresa a prescindere, già per battere al tiebreak Pineto 3-2 15-13 nel match di andata. Figurarsi cosa possa servire all’interno di una serie playoff con formula di andata e ritorno ed eventuale golden set di spareggio dopo aver perso 3-0 a domicilio la gara di andata.

"Forse un miracolo", dice coach Marco Marzola, senza andare troppo lontano dal vero. A volte accadono, ma sarà dura.

"Siamo con le spalle al muro, per noi è l’ultima spiaggia", dice il coach della Geetit, che oggi sarà di scena a Pineto alle 18 per la gara di ritorno del primo turno playoff.

Potrebbe essere l’ultima gara della stagione per i rossoblù bolognesi nel campionato di A3, dove hanno comunque centrato gli obiettivi che si erano prefissati. Pineto, a domicilio, ha perso un solo set in tutta la stagione, dominata vincendo Coppa Italia e SuperCoppa di Lega.

Che sia la principale candidata alla promozione in A2 non c’è ombra di dubbio, ma c’è una gara da giocare e per sperare nel miracolo di raggiungere ai quarti una tra Lecce e Viterbo: la Geetit è obbligata a vincere 3-0 o 3-1 e poi a conquistare il golden set di spareggio. Ma per sperare nel miracolo, serve una scossa.

Quella che ha cercato di dare Marco Marzola ai suoi ragazzi, alla vigilia di gara-due, chiarendo senza timore di incomprensioni ciò che la Geetiti non dovrà ripetere.

"L’atteggiamento. Quello che ho visto in gara uno è stato dal mio punto di vista inaccettabile. Abbiamo sperato per tutto l’anno di giocare una partita con tanta gente a palazzo e con una posta in palio di un certo tipo, abbiamo lavorato un anno intero per quello e in gara uno ci siamo sciolti, parevamo rassegnati. Capisco che abbiamo in squadra solo tre giocatori che abbiano disputato una partita di playoff e l’abitudine a certe partite fa la differenza. Abbiamo sentito la tensione, ci sta: ma abbiamo tradito noi stessi e il nostro lavoro. Mi aspetto una squadra che lotti fino all’ultimo pallone, che onori i propri sforzi, che lotti, a prescindere da come finirà e dalla forza dell’avversario, che è indiscutibile".

La missione è principalmente una: "Uscire dal campo senza rimpianti".

Se poi servirà o meno per centrare un miracolo sportivo e l’accesso ai quarti lo dirà la sfida di Pineto.

Le altre gare: girone Bianco: Savigliano-Garlasco (1-0), Macerata-Parma (0-1). Girone Blu: Catania-Bari (1-0), Lecce-Tuscania (1-0), Palmi-Casarano (1-0).