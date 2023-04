Masi da applausi: Zagonel è d’oro Mariani d’argento

Buon inizio di stagione per la Masi alle presene con le prime prove di Coppa Italia sul Gargano. Nella sprint corsa a Vieste, secondo posto per Francesco Mariani (élite) e successo in Coppa Italia per Viola Zagonel (élite). Alessio Tenani quarto ed Enrico Mannocci quinto. Vittoria per Sebastiano Lambertini (under 18) e Francesco Ognibene (under 20) e master per Matteo Morara (over35) e Alessandro Calligola (over40). Nella Foresta Umbra, su terreno carsico affascinante e insidioso, conferma per Francesco Mariani (sesto), con i secondi posti italiani di Viola Zagonel e Alessio Tenani. Sesta Caterina De Nardis, settimi Enrico Mannocci e Francesca DeNardis.