Masina: "Tornare qui un’emozione forte"

Gli applausi al momento del suo ingresso in campo, nella ripresa, e dopo il triplice fischio, a dimostrazione di un legame che non si è mai spezzato, nonostante i chilometri. Adam Masina, ‘figlio’ di Bologna, è tornato al Dall’Ara da avversario e ha parlato delle sue emozioni nel post-partita di ieri: "Da molto tempo sognavo di tornare a giocare qui. Quest’anno ho contato i mesi per vedere se fossi riuscito a venire a giocare al Dall’Ara dopo l’infortunio. È stato molto emozionante, i tifosi sono stati una parte fondamentale della mia carriera a Bologna. È amore reciproco. Faccio i complimenti al Bologna per la prestazione". Giacomo Guizzardi