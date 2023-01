Mastrullo di bronzo in Coppa del Mondo tra gli under 20

Una medaglia di bronzo per la Virtus Scherma di Giuseppe Sermasi e Marcello Scisciolo. A Dormagen (Germania), nella prova di Coppa del Mondo under 20, terza piazza di Marco Mastrullo.

Ritiro successivo per le nazionali under 20 e under 17: convocati Giada Likaj, Marco Mastrullo e Salvatore Pugliese.

A Orleans, in Francia, intanto, prova di Coppa del Mondo a livello assoluti. La migliore a livello femminile è Olga Kharlan (21ª), più staccata Yuliia Bakastova (61ª). A livello maschile, invece, undicesima posizione per Luigi Samele e ventiseiesima piazza per Francesco Bonsanto.

Si fermano nelle qualificazioni sia Matteo Neri che Giulia Arpino e Olena Kravatska.

A Ravenna, infine, prima prova nazionale, sempre nella spada, riservata alla categoria under 14. Nella categoria Giovanissimi si piazzano 22° Lorenzo Cofone, 39° Cristian Ghini, 88° Andrea Zanarini e 107° Leonardo Bertoli. Nelle allieve 126ª Mavi Gandolfi e 127ª Dafne Carbini. Nei ragazzi 156° Andreab Bonicelli Andrea e 175° Giovanni Wangking. Mentre nella categoria maschietti 99° Alessandro Piconese.