Match caldissimo tra Rimini e Pistoia

Occhio al campo, ma orecchie alla sfida di Rimini tra i romagnoli e Pistoia, da cui in caso di demeriti propri, potrebbe passare le speranze della Effe di chiudere al sesto posto. Una sconfitta della Fortitudo con Forlì e una vittoria di Rimini con Pistoia permetterebbe alla formazione biancorossa di sopravanzare in classifica una Fortitudo che così chiuderebbe settima. Nelle altre gare spicca San Severo-Ravenna, confronto diretto per evitare l’ultimo posto in classifica attualmente condiviso dalle due squadre insieme a Chieti. Cento andrà a rendere visita a Chieti, mentre Udine ospiterà Nardò e Chiusi affronterà in casa Cividale. Turno di riposo per Mantova che ha già chiuso la stagione regolare.

Le altre gare: Udine-Nardò, Rimini-Pistoia, San Severo-Ravenna, Chieti-Cento, Chiusi-Cividale.

La classifica: Forlì 40, Cento e Pistoia 34, Udine 26, Cividale 24, Fortitudo Flats Service Bologna e Rimini 22, Nardò, Chiusi e Mantova 18, Ravenna, Chieti e San Severo 14.

f. m.