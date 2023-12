Match per il Felsina: arriva lo Scandiano

Impegno infrasettimanale oggi per il Felsina. Alle 20,30, al ‘Melotti’ di Ponte Ronca, è in programma la sfida con lo Sporting Scandiano, valevole per l’accesso ai Quarti di Finale di Coppa Italia Promozione ‘Memorial Maurizio Minetti’. Quella del Felsina è stata una settimana particolare: nonostante la vittoria sul campo dello Junior Corticella ed il settimo posto in classifica nel girone C, la società bolognese ha infatti deciso di esonerare l’allenatore Alessandro Ansaloni e di affidare la panchina al nuovo tecnico Riccardo Regno. Il debutto non è stato tra i più fortunati visto che il Felsina è stato sconfitto 2-0, tra le mura amiche, dalla neo-promossa Consandolo. L’obiettivo è quello di riscattarsi subito in coppa considerando anche il fatto che il team di Regno, al netto della recente eliminazione dell’Atletico Castenaso, è l’unica bolognese rimasta in corsa in questa competizione.

n.b.