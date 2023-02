Mazzoli e Gazziero danno spettacolo

Al Golf Club Bologna il circuito Race to Fairmont. Matteo Mazzoli e Michela Gazziero vincono la gara a coppie con un giro in 76 colpi. Nella categoria netta Fabrizio Magni e Giulia de Vito Piscicelli precedono Massimo Fuzzi e Carlo Chiaffi mentre Alessia Verga e Caterina Busi completano il podio. Domenica Matteo Mazzoli confermato il buon periodo imponendosi nel Club Med Trophy con un giro in 77 colpi. Leonardo Ventura (35), Andrea Boiani (39) e Paolo Messina (39) si impongono nelle tre categorie nette. Il Casalunga proponeva la sesta prova del Winter Tour. Antonino Lomascolo si conferma mattatore imponendosi in prima categoria con 21 punti. Enrico Bronchi (19) e Jacopo Schiassi (20) sono i migliori in seconda e terza. Al Molino del Pero vincono Emanuele e Marco Argonni.

Andrea Ronchi