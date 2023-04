Mazzoli è senza rivali

Al Golf Bologna Matteo Mazzoli ha vinto la tappa del circuito Robe di Kappa con un giro in 74 colpi e due errori nei par cinque delle buche di rientro. In prima categoria Gregorio Coppari ha superato Massimiliano Benni, in seconda Sanzio Pareschi ha vinto l’avvincente testa a testa con Luca Manzini. In terza Grazia Collina ha avuto la meglio su Cristian Tedeschi. Il percorso a Monte San Pietro si è ripresentato in eccellenti condizioni per la tappa del Club Med Trophy vinta da Federico Capparotto con 74 colpi. Achille Sassoli de Bianchi è tornato alla vittoria in prima categoria precedendo Gianluca Fabbri. In seconda Laura Salviato ha avuto la meglio su Maddalena Morelli così come in terza ha fatto Claudio Casagrande nei confronti di Paolo Aiello. A Casalunga Stefano Varoli ha battuto avversari e percorso nel DS Automobiles National Ranking. 71 i colpi del golfista bolognese, autore di ben 5 birdie. Francesco Parisini, Vito Barone e Jacopo Schiassi si sono imposti nelle tre categorie nette.

Al Golf Molino del Pero agonismo e divertimento sono andati a braccetto nella Re Dolphin Golf Cup, giocata in squadre di 4 giocatori. Andrea Zuppiroli, Francesco Gambineri, Barbara Zanotti e Filippo Battocchi hanno vinto con 60 colpi; il team di Emilia Forese, Grazia Gamberini, Francesco Grasso e Paolo Breccia Fratadocchi si è imposto nella categoria netta.