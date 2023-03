Medel e compagni: quei veterani che non intendono restare ai margini

di Marcello Giordano

Sono stati i comandanti dello spogliatoio, ai tempi di Sinisa e della sua malattia. "Quando parlano loro è come se parlassi io", disse il tecnico presentandosi alla vigilia della prima di campionato, in casa della Lazio con Arnautovic, De Silvestri, Medel e Soriano. Leader designati e titolari inamovibili, con altissimo livello di responsabilità, ben superiore a ciò che normalmente viene richiesto a un calciatore. Partendo da questa base, oggi, solo Soriano è titolare. Gli altri sono in cerca di un nuovo ruolo e si ritrovano in panchina, senza più le certezze granitiche precedenti.

E in molti devono fare i conti anche con l’incertezza del futuro: perché Soriano, Sansone, De Silvestri e Medel hanno il contratto in scadenza a giugno. Screzi, casi in vista, problemi di gestione all’orizzonte tra i senatori e Thiago?

E’ questa la domanda che va per la maggiore il giorno dopo Torino sotto le Due Torri. Ma da Casteldebole, seppur senza virgolette, smentiscono. Con le seguenti argomentazioni: si è deciso di cedere Kasius e Vignato proprio per mantenere Sansone e De Silvestri. E Arnautovic, come Sansone, Medel, De Silvestri, è reduce da lungo stop: dopo i trent’anni, ritrovare la condizione, specie in squadre che applicano un calcio ad alta intensità è affare complicato. Vedere per credere i casi Immobile e Zapata, mai così tanto colpiti da infortuni e recidive come in questa stagione. Ma Medel scalpita per riprendersi la maglia da titolare, perché senza Dominguez e con il Moro visto a Torino, difficilmente accetterà la panchina in silenzio: perché quando si vince, i malumori restano sotto il tappeto, ma quando si perde possono uscire allo scoperto. La partita di Torino a Casteldebole viene archiviata come incidente di percorso dopo 4 vittorie consecutive, che avrebbe fatto discutere anche nel caso in cui fosse arrivata con i senatori in campo, cambiando la squadra che ha vinto il big match precedente con l’Inter.

Meritocrazia e lavoro sono sempre state alla base delle scelte di Thiago che nell’emergenza ha tirato fuori il meglio dal Bologna e valorizzato i giocatori che si stavano perdendo. Ora ha un nuovo delicato compito: rimettere insieme i pezzi, coinvolgere e rendere valori aggiunti quei calciatori una volta indispensabili per status. Soumaoro e Bonifazi compresi.