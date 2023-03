Medel è pronto a tornare dal primo minuto Aebischer vuole riprendersi il ruolo di ala

Con Orsolini ko e Arnautovic che pare destinato nuovamente alla panchina al pronti via questa sera Motta rinuncerebbe a 15 reti (7 Orso e 8 Arna) delle 31 che fin qui la squadra ha realizzato in campionato. Se così fosse tutto il peso dell’attacco poggerebbe sulle spalle di Zirkzee e Arnautovic, peraltro autori fin qui, rispettivamente, di una e 2 reti. Thiago, insomma, deve provare a risolvere l’equazione del gol: anche se i dubbi della vigilia soo disseminati un po’ in tutti i reparti.

In difesa, davanti a Skorupski, si va verso una linea composta da Posch, Lucumì, Sosa (ma occhio al pressing di Soumaoro) e Cambiaso. A centrocampo Schouten dovrebbe essere il perno centrale, Ferguson una delle due mezzali e la terza, per riempire la casella lasciata vuota dall’infortunato Dominguez, potrebbe essere Medel, segnalato in leggero vantaggio nel ballottaggio con Moro. Ma è davanti che albergano i dubbi più consistenti. Arnautovic è un’incognita, ma veleggia verso la panchina. Per il ruolo di centravanti Zirkzee appare in vantaggio su Barrow, che dovrebbe essere dirottato a sinistra (l’alternativa è rappresentata da Soriano).

A destra invece Aebischer e Sansone si giocano una maglia, con lo svizzero che al momento appare favorito. Ma solo nella rifinitura di questa mattina Thiago scioglierà gli ultimi dubbi.

Primavera infine sconfitta 1-0 dal Milan. In gol Traorè.

m. v.