Medel, il guaio è più serio Fermo almeno due settimane

Il cauto ottimismo di due giorni fa si è trasformato nell’ennesima pessima notizia: si ferma Medel e ne avrà per almeno un paio di settimane, se non tre. Il cileno ha riportato una lesione muscolare di basso grado del quadricipite della coscia destra, che l’ecografia effettuata venerdì, all’indomani dell’infortunio patito contro la Lazio non aveva riscontrato, ma che la risonanza di ieri ha evidenziato.

Medel scalpita ed è convinto di poter bruciare le tappe e rientrare con la Fiorentina il 5 febbraio. Di certo dovrà saltare Cremonese e Spezia. Ergo, la formazione in vista di domani è praticamente fatta, perché il tecnico ha poca scelta, restano i reduci. Ovvero Skorupski tra i pali, Posch, Soumaoro, Lucumì e Lykogiannis in difesa, Schouten e Dominguez in mediana, Orsolini, Ferguson e Soriano a supporto di Barrow.

Due soli i ballottaggi che saranno sciolti dopo la rifinitura odierna: chi di punta, tra Barrow e Zirkzee e l’esterno sinistro d’attacco con Aebischer e Soriano in concorrenza per una maglia.

Ma le prove di ieri raccontano come Barrow parta con un leggero vantaggio, così come Soriano. D’altronde Motta non ha alternative. Restano ai box e non disponibili Kevin Bonifazi (operato per la pulizia del menisco) e Lorenzo De Silvestri (lesione al polpaccio), oltre a Nicola Sansone (frattura mignolo del piede) e Marko Arnautovic (trauma al piede). Arnautovic potrebbe tornare tra i convocati con lo Spezia, al più tardi con la Fiorentina, mentre per Sansone, Bonifazi e De Silvestri difficilmente si potrà ipotizzare un ritorno prima di metà febbraio, tra Monza e Samp, mentre Medel proverà a bruciare le tappe in vista del derby dell’Appennino. Ma non ci sono certezze, per il momento. Possibile sia escluso dai convocati Kasius, vicino alla cessione in prestito, quasi certa anche l’esclusione di Vignato, ormai fuori dai giochi: ergo il numero degli indisponibili sarà di 7 giocatori, con i Primavera Amey e Pyyhtia che potrebbero essere confermati nel gruppo della prima squadra e tra i convocati, insieme con Ravaglia, portiere rientrato dal prestito alla Reggina.

L’emergenza è ben lontana dal potersi definire conclusa. Thiago Motta dovrà chiedere un ulteriore sforzo agli uomini a disposizione, con l’obiettivo di sfruttare il doppio turno casalingo con Cremonese e Spezia per dare continuità alla prestazione con l’Udinese e mettere fieno in cascina di una classifica che potrebbe diventare interessante e proiettare i rossoblù dove sarebbe stato impensabile trovarli tre mesi fa.

Marcello Giordano