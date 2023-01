Medel, niente viola: nel mirino il Monza

Dici: non c’è Arnautovic ma almeno torna Medel. Errore. Questa mattina alle 11 la squadra riprenderà ad allenarsi a Casteldebole (a porte aperte) ma il Pitbull non respirerà l’aria del campo perché sarà ancora impegnato a lavorare in palestra. Colpa della lesione al quadricipite destro diagnosticatagli il 21 gennaio, per la quale una nota del club prevedeva un tempo di guarigione di 2-3 settimane. Per quanto il Pitbull abbia fatto di tutto per esserci domenica al Franchi ci sono limiti scientifici che non si possono valicare. Ergo: il derby con la Fiorentina per lui resterà un miraggio e a quel punto il mirino del rientro sarà puntato sul Bologna-Monza del 12 febbraio. Per un Medel che non recupera c’è un De Silvestri molto vicino al rientro in gruppo. Sansone (frattura del dito di un piede), che sarebbe ossigeno per l’attacco, ne avrà invece per un altro paio di settimane. La sostanza è che Motta con la Fiorentina dovrà attingere agli stessi impiegati con lo Spezia.

m. v.