Medel sorride e torna a correre con i compagni Preoccupazione per Orsolini: è rimasto fermo

di Giacomo Guizzardi

Scatta un nuovo allarme in casa Bologna? Allarme forse è eccessivo. Diciamo però che un minimo di preoccupazione a Casteldebole esiste. Ieri mattina, quando Riccardo Orsolini non si è presentato sul campo di allenamento con i compagni per la prima seduta settimanale qualcuno dei venti tifosi presenti a Casteldebole può essersi legittimamente domandato il perché. E la motivazione è semplice: Orsolini, reduce dalla gara contro la Fiorentina dove ha racimolato gol e assist per la seconda volta di fila dopo lo Spezia, ha patito un sovraccarico durante la gara contro i Viola, motivo per il quale nella giornata di ieri ha seguito un programma personalizzato. Oggi, inoltre, dovrebbe essere rivalutato ed eventualmente reinserito in gruppo. Se così non dovesse essere, Motta dovrà fare le sue valutazioni. Chi invece è tornato a pieno regime è stato Gary Medel, proprio nel momento del bisogno: il cileno, out da metà gennaio – dalla partita di Coppa contro la Lazio – ha svolto tutta la seduta e si appresta ad essere tra i titolari della sfida contro il Monza di domenica prossima.

L’unico dubbio riguarda il suo ruolo, visto che ad oggi sono due le soluzioni che rimangono le più percorribili: o al fianco di Sosa, al centro della difesa, oppure nella posizione che Motta gli ha ‘ricucito’ addosso, quella di centrocampista, con l’immediato slittamento di Posch al fianco del classe 2002 uruguagio.

Il rientro di Medel, alla luce delle condizioni di Soumaoro, che ieri ha svolto terapie e che quasi sicuramente contro il Monza non ci sarà, e di Lucumì, squalificato per la gara contro i brianzoli, permette al tecnico del Bologna di non doversi ‘inventare’ nulla, puntando sulla condizione dell’ex Inter e Besiktas.

Buone notizie anche da altri elementi dell’infermeria: si sono infatti rivisti in campo, seppur per un allenamento differenziato, sia Arnautovic sia De Silvestri, con i due giocatori che hanno man mano alzato i ritmi dando buone impressioni da un punto di vista del recupero.

La sfida contro il Monza è praticamente impossibile li vedrà tra i disponibili, mentre il match contro la Sampdoria potrebbe maggiormente essere alla loro portata. Terapie anche per Bonifazi, allenamento differenziato per Sansone. Quest’oggi nuovo allenamento a porte aperte a Casteldebole: appuntamento alle ore 11.