Medicina Fossatone, 2-2 beffardo Progresso, chance con il Classe

Beffa in pieno recupero per il Medicina Fossatone di Giangiacomo Geraci che, impegnato nell’anticipo del girone B di Eccellenza sul campo del Masi Torello Voghiera, è stato raggiunto sul 2-2 in pieno recupero. In vantaggio con Sabbatani, i giallorossi hanno subìto il pareggio con Molossi e, di nuovo avanti con lo scatenato Sabbatani, è purtroppo arrivato il pari nel recupero ad opera di Cazzadore.

Oggi, alle 14,30, scenderanno in campo le altre compagini di casa nostra. A cominciare dal Progresso di Franco Farneti che ospiterà i romagnoli del Classe mentre il Granamica di Davide Marchini se la vedrà tra le mura amiche con la seconda forza del campionato Sanpaimola. Il Castenaso di Marco Gelli cercherà di aggiudicarsi il match casalingo contro il Pietracuta mentre il Bentivoglio di Nicola Galletti sarà impegnato sul terreno di gioco del Cattolica.

La classifica: Victor San Marino 45, Sanpaimola 43, Russi 42, Progresso e Medicina Fossatone* 38, Savignanese 37, Granamica 33, Diegaro 32, Futball Cava Ronco 31, Castenaso e Masi Torello Voghiera* 29, Bentivoglio 28, Tropical Coriano 27, Pietracuta 26, Sant’Agostino e Classe 20, Cattolica e Comacchiese 11, Valsanterno 9, Del Duca Grama 6.

*una partita in più