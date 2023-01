Medicina Fossatone è di scena alle 15

Anticipo di campionato oggi, alle 15, per il Medicina Fossatone di Giangiacomo Geraci. I giallorossi, sesti in classifica a quota 38 punti, faranno infatti visita al Sant’Agostino (sestultimo a 21). Al di là del posizionamento in graduatoria, espugnare i terreni di gioco ferraresi rappresenta sempre un’impresa tutt’altro che semplice da realizzare. Servirà dunque una prestazione sopra le righe a Sabbatani e compagni per tornare a Medicina con l’intera posta in palio e riscattare così l’amara sconfitta interna (4-2) di domenica scorsa contro la capolista Victor San Marino.