Mentalità Thiago: vuole uno spirito da Arena

di Massimo Vitali

Sul "dobbiamo crescere" Roberto Donadoni a Casteldebole riempì pagine di letteratura (non particolarmente eccelsa): di fatto un auspicio che il più delle volte rimase inascoltato. Che invece si aspetti di più dal suo Bologna Thiago Motta, uno che ha portato i rossoblù addirittura a lottare per un posticino al sole dell’Europa, fa un certo effetto. Eppure ieri in sala stampa, a chi gli chiedeva se avesse previsto un richiamo di preparazione atletica per far correre la sua creatura fino a giugno, Motta ha risposto lapidario: "Testa e gambe viaggiano assieme e noi a livello fisico e mentale non vedo perché non dovremmo continuare su questa strada e perfino alzare il nostro livello da qui alla fine".

Se lo dice Thiago non sono promesse da marinaio. Se ne sono accorti anche i bolognesi, che domani notte seguiranno in massa la squadra sulle gradinate del Bentegodi per la sfida, sentitissima, col Verona. Esodo, si dice in questi casi. E a Motta ogni volta che si parla di tifosi si illuminano gli occhi: "Tante persone che ci seguono significano uno stimolo in più e insieme la responsabilità di rappresentarli al meglio in campo". Ottimi auspici. Ma tra il dire e il fare c’è il Verona, che domani si gioca una bella chance di riagganciare il treno salvezza. "Mi aspetto una partita difficile – dice Thiago – come del resto lo sono tutte quelle di serie A. Loro sono una buona squadra, molto agguerrita in questo momento: dovremo affrontarli con grande rispetto e umiltà, mantenendo i piedi per terra". Salvando, della sfida col Milan, "lo spirito di sacrificio e la voglia di farre una corsa in più per aiutare il compagno", ma derubricando dal canovaccio le troppe imprecisioni nella fase del possesso palla: "Lì dobbiamo migliorare, perché in serie A bisogna fare un possesso palla importante e noi abbiamo gli interpreti per farlo". Tradotto dal ‘thiaghese’: Motta non ha ancora digerito la timidezza dei suoi giocatori nel primo tempo col Milan, quando dopo il gol-lampo di Sansone la squadra si è arroccata (troppo) a protezione di Skorupski.

E i due rigori invocati a caldo da Pioli, con tanto di replica piccata del tecnico rossoblù, Thiago li ha digeriti? A precisa domanda il tecnico sorride ma tiene il punto: "Sabato non ero arrabbiato, perché sapevo di avere la ragione dalla mia parte. Però ho già voltato pagina". Rotta sul Bentegodi allora, con appunti di viaggio su Zirkzee: "Joshua ha tutte le qualità per diventare fortissimo, ma deve trovare più continuità nelle cose che fa. Qualche volta gli piace più la bella giocata che l’efficacia da uomo d’area. Guardate l’altra sera Giroud e Osimhen: fanno un grande lavoro per la squadra ma non rinunciano a cercare il gol". A proposito di gol: ieri ha compiuto 34 anni Arnautovic. Sentite Motta: "Non so quando Marko rientrerà. Ieri ha festeggiato col gruppo, come Nicolò Prandelli (il preparatore atletico, ndr), che è una persona fantastica". Perché Marko e Nicolò per Thiago pari sono.