Mercato, rebus Orsolini Caccia al terzino sinistro

di Marcello Giordano

Casteldebole riapre i cancelli. La squadra torna al lavoro e con essa la dirigenza, pronta a un nuovo summit di mercato post natalizio: il rinnovo di Orsolini e il terzino sinistro sono i principali nodi sul tavolo, aspettando novità anche dagli agenti di Dominguez e Vignato alla voce nuovo contratto (in scadenza pure loro al 2024), per impostare le strategie di mercato presenti e future. Per Orsolini c’è un’offerta sul piatto da parte del Bologna fino dall’estate. Il numero 7 guadagna già una cifra che si aggira intorno ai 900mila euro più bonus, con proposta di prolungamento fino al 2026 a un milione più bonus. Proposta ancora non firmata, segno che Orso chiede qualcosa di più: stando ad ambiente vicino al calciatore, Orso spera di strappare un accordo che si avvicini agli 1,3 milioni netti a stagione più bonus, cifra che a fine stagione lo renderebbe il secondo calciatore più pagato della rosa dopo Arnautovic, con le scadenze di Soriano e Sansone. Sartori e Di Vaio hanno lanciato un ultimo appello a due giorni dalla vigilia all’entourage del calciatore: "Fateci sapere le condizioni necessarie per sedersi al tavolo". A questa richiesta l’agente di Orso, Michelangelo Minieri, ha risposto prendendo appuntamento dopo le feste: quelli di oggi e domani, con il ritorno a Casteldebole di squadra e dirigenza a Casteldebole, sono i giorni buoni per la trattativa, ammesso e non concesso che la cifra non sia ritenuta eccessiva. Perché 1,5 milioni, bonus inclusi, è ciò che il Bologna è intenzionato a proporre a Dominguez, che nell’ultimo anno è risultato più importante di Orsolini sul piano del rendimento e della centralità. Peccato che l’agente di Dominguez, al contrario di quello di Orsolini, ancora non abbia dato risposta alla chiamata all’appello della dirigenza rossoblù, pur avendo promesso un incontro in gennaio.

L’agente di Vignato, invece, si paleserà una volta che avrà sul tavolo possibilità concrete. Lo hanno sondato Sassuolo, Parma, Reggina, Sassuolo e Samp. Il Bologna vorrebbe rinnovarlo per prestarlo e riportarlo alla base, ma senza rinnova potrebbe meditare su scambi: peccato che Parma, Sassuolo e Samp propongano scambi con i terzini sinistri Osterwald, Kyriakopoulos e Marchizza, e Augello, mentre il Bologna per la corsia mancina ha come obiettivo principale Doig (ma il Verona chiede 8 milioni, troppi) e Terzic della Fiorentina.

Ma sta prendendo quota le pista estere Oleg Reabiuk (24 anni) dell’Olympiakos, operazione che potrebbe essere impostata sulla base del prestito con riscatto, dopo quello relative a Toni Lato (il Valencia ora tratta il rinnovo) e Aaron Martin del Mainz, in scadenza che i rossoblù seguono per l’estate.