Mezza Fortitudo cerca l’impresa a Torino

di Filippo Mazzoni

E’ una Fortitudo incerottata, ma non alla ricerca di alibi, quella che alle 17 scende in campo al PalaGianniAsti di Torino per affrontare la Reale Mutua. Il match trasmesso in diretta tv su ÈTv Rete7, canale 10 Dtt Emilia Romagna e in streaming in chiaro su e-tv.it e su Lnp Pass e in radio su Nettuno Bologna Uno, vedrà la formazione di coach Luca Dalmonte scendere in campo in formazione rimaneggiata.

La vittoria con l’Urania Milano è costata carissima ai biancoblù che hanno perso Alessandro Panni, per lui risonanza magnetica tra 10 giorni, ma almeno 3-4 settimane di stop e Pietro Aradori, anche per lui ecografia giovedì e risonanza tra due settimane. Rientra, almeno Valerio Cucci per una sfida che vedrà contrapposte due squadre per necessità o per mentalità contrapposte. Torino a corto di lunghi proporrà una sfida da corsa, con tanti esterni e tiri dalla lunga distanza, la Fortitudo invece gioco forza dovrà cercare di andare maggiormente sottocanestro con i propri lunghi oppure mettere nelle condizioni Fantinelli di cercare punti o assist.

"Con Torino dovremo dimenticare le assenze e spendere tutte le nostre energie – conferma Luca Dalmonte –. Per chi sarà presente, è un’opportunità, sia individuale che di squadra. Anche Torino ha assenze, a Udine ha giocato senza i due centri e con quintetti molto particolari, per cui è necessario prendere atto di questo schieramento inusuale. Dovremo stare attenti ai rientri difensivi e agli uno contro uno dei loro tanti esterni. Dovremo essere disciplinati nel piano partita e prendere vantaggi su quelli che sono i nostri punti di forza, in particolare la nostra maggior taglia sottocanestro. La forza di Torino è confermata dal fatto che una settimana fa, in queste condizioni, hanno vinto in trasferta a Udine".

Le tante assenze serviranno a trovare nuovi equilibri, con opportunità importanti sia per lo stesso coach, ma anche per i due stranieri.

"Il discorso opportunità vale per tutti, ovvio per alcuni di più – sottolinea Dalmonte – Thornton e Vasl avranno spazi più certi, ma non dimentichiamoci che quest’ultimo è ancora in condizioni non ottimali. Clinicamente sta bene, chiaro che gli è stata tolta la possibilità di ritrovare forza e condizione. E non essendo ad agosto, nel frattempo si gioca e non si deve eccedere per evitare ricadute".

Fortitudo che con Panni e Aradori non pronti per i playoff, potrebbe tornare sul mercato.

"Non è una domanda a cui posso rispondere. Non sono io l’interlocutore, all’interno di una struttura ognuno ha il proprio ruolo. Fossi una persona scorretta userei i media per fare richieste. Non sarei onesto a dire che ciò non merita una riflessione, ora cerchiamo di capire almeno una delle due situazioni degli infortunati e poi qualsiasi decisione andrà presa di squadra".