Mezzo passo falso, solo un pari con la Samp

Non si spezza il digiuno: la Primavera, dopo avere incassato cinque sconfitte nelle ultime sei gare, si imbatte nell’ennesimo pomeriggio no ed esce dalla gara di Casteldebole con un 1 a 1 contro la Sampdoria di Tufano. Un pari che porta con sé l’odore del rammarico: al vantaggio rossoblù, firmato da Raimondo nel primo tempo (undicesimo centro per l’attaccante), ha risposto, a due minuti dal fischio finale, Chilafi, che approfittando di un’uscita non perfetta di Franzini ha potuto siglare l’1 a 1 di testa. In attesa di capire come andrà il match di quest’oggi tra Sassuolo ed Empoli, il Bologna rischia di salutare definitivamente il treno per i playoff: nel caso in cui i neroverdi dovessero vincere, l’asticella per finire tra le migliori sei si alzerebbe con i ragazzi di Bigica che si ritroverebbero a sette punti di distanza dal Bologna.