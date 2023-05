Mezzolara, balzo salvezza. Batosta Corticella

di Nicola Baldini

BUDRIO

Fondamentale e, probabilmente, decisivo passo in avanti verso la salvezza per il Mezzolara di Michele Nesi che, al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio, batte 1-0 i toscani del Real Forte Querceta salendo così al dodicesimo posto in classifica a quota 48 punti (la Sammaurese è da considerare davanti grazie agli scontri diretti). Alle spalle del team budriese vi sono ben cinque squadre (Fanfulla, Sant’Angelo, Lentigione, Crema e Correggese) a 45 e dunque la salvezza, pur essendo ormai ipotecata, non è da considerare acquisita al 100 per cento. Per assurdo, non essendoci scontri diretti, tutte e cinque le inseguitrici potrebbero vincere l’ultima partita ed agguantare il Mezzolara dando vita ad un’intricatissima classifica avulsa impossibile da decifrare prima di giocare. In virtù di tutto ciò, e per essere sicuri di centrare l’ennesima permanenza in Serie D, capitan Roselli e compagni dovranno portare a casa un punto dall’ultima sfida in programma domenica prossima sul campo del già salvo United Riccione.

Protagonista di questa splendida vittoria – la seconda consecutiva – è stato Giannini che, alla mezz’ora della ripresa, sugli sviluppi di una furibonda mischia in area, ha trovato il varco giusto per gonfiare la rete e per fare così esplodere di gioia il sempre caldissimo pubblico del ‘Pietro Zucchini’. Già al 5’ i padroni di casa vanno vicini al vantaggio con un calcio di punizione di Giannini salvato in corner da Raspa con un intervento sulla linea di porta che ha fatto gridare al gol. Al 25’, sul fronte opposto, Bortolotti calcia a botta sicura dall’altezza del dischetto senza però aver fatto i conti con un super Malagoli. Due minuti più tardi è il locale Bovo a lasciar partire una conclusione che accarezza l’incrocio dei pali. Ad una manciata di secondi dall’intervallo è un colpo di testa di Ndiaye a fare la barba al palo della porta difesa da Raspa. Nella ripresa, il Mezzolara preme forte alla ricerca del vantaggio e, al 6’, un’incornata di Bertani viene deviata in angolo. La pressione locale si fa estenuante e, alla mezz’ora, arriva il gol liberatorio: su un corner di Bovo, si genere una furiosa mischia in area che Giannini è bravo a risolvere di testa.