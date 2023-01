Mezzolara-Corticella, il derby della verità

"Mi aspetto una partita equilibrata e in cui riuscire a vincere i duelli, sia a livello fisico che tecnico, farà la differenza". Ne è sicuro il ds del Corticella, Riccardo Motta. "Il Mezzolara è una squadra molto organizzata e che sta dimostrando nel corso di quest’anno di avere la grande capacità di saper restare sempre in partita – aggiunge –. Si tratta di una grande società sia a livello dirigenziale che a livello di staff e giocatori: non può infatti essere un caso che da 19 anni consecutivi riesca a stazionare in un campionato difficile come quello di D". La difficoltà è appunto dimostrata dal fatto che, nonostante i 29 punti raccolti rappresentino un bottino a dir poco super per una neo-promossa, il Corticella sia costretto a guardarsi alle spalle con grande attenzione. "Purtroppo siamo stati un po’ altalenanti – continua Motta –: in conseguenza di questo è abbastanza normale che, se si alternano risultati buoni a meno buoni, squadre blasonate che hanno incontrato qualche difficoltà nel girone di andata riescano poi a rialzarsi e a macinare punti. Sta dominando l’equilibrio e credo che sarà così fino alla fine". Al di là di questo, il campionato sin qui portato avanti dalla band di Alessandro Miramari è da considerarsi estremamente soddisfacente. "La nostra è una squadra che ha fatto cose molto positive e cose altrettanto negative. E’ presto per tirare le somme o dare voti: siamo stati capaci di centrare risultati su campi difficili e, proprio nel momento in cui ci si aspettava continuità, siamo purtroppo caduti contro avversarie sulla carta abbordabili. Dobbiamo ancora maturare e sono certo che la nostra squadra, considerando anche la grande organizzazione societaria, abbia ancora ampi margini di miglioramento". Da neo-promossa, riuscire a salvarsi senza dover passare attraverso i playout rappresenterebbe un grande traguardo. "Alla fine dell’anno sarei davvero contento se riuscissimo a mantenere la categoria senza soffrire – chiude –: la stessa cosa la auguro al Mezzolara".

Nicola Baldini