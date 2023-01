Mezzolara-Corticella, un pareggio da brividi

di Nicola Baldini

BUDRIO (Bologna)

Pirotecnico pareggio per 2-2 nell’atteso derby salvezza tra il Mezzolara di Michele Nesi ed il Corticella di Alessandro Miramari. In vantaggio poco prima del quarto d’ora col D’Este, il team budriese ha subìto due reti, sul finire del primo tempo, firmate da Leonardi e da capitan Oubakent, ma nella ripresa, a cinque dalla fine, e anche grazie alla superiorità numerica dovuta all’espulsione di Ercolani, ha trovato il gol del definitivo 2-2 grazie al neo-entrato Benedettini.

Al 14’, praticamente alla prima vera occasione della partita, i padroni di casa si portano avanti: sugli sviluppi di una bella sventagliata dalla destra, Landi mette in mezzo per la testa di Bocchialini, Bruzzi, nonostante un’incomprensione con la difesa, riesce a respingere, ma non può nulla sul successivo tap-in di D’Este. Al 23’, dopo un bel triangolo col playmaker offensivo Landi, Bocchialini calcia verso la porta, ma l’estremo difensore ospite neutralizza senza problemi.

Il Mezzolara sembra controllare bene l’incontro, ma, al 36’, il Corticella trova il pari: Tcheuna, approfittando di una bella apertura dell’ex Menarini, mette in mezzo per l’accorrente Leonardi che, di tacco, beffa Malagoli. Il direttore di gara concede due minuti di recupero e, a tempo quasi scaduto, la band di Miramari riesce a completare la rimonta: Leonardi vince un contrasto con Dall’Osso e manda in porta Oubakent che, dopo essere entrato in area, si sposta la palla sul destro e fredda il portiere locale con un velenoso rasoterra che passa sotto le gambe di un difensore prima di finire in rete.

A inizio ripresa, i padroni di casa cercano di riacciuffare l’incontro e, al 3’, un diagonale di D’Este viene respinto di piede da Bruzzi. Al 13’, sul fronte opposto, Menarini scodella bene per Leonardi, il cui piatto sinistro al volo sfuma di poco alto. Due minuti più tardi, Amayah, dopo una bella combinazione con Oubakent, scende sul fondo e mette in mezzo un pericolosissimo rasoterra che attraversa tutta l’area prima di finire sul fondo. Al 38’ il Corticella resta in dieci uomini per il doppio giallo comminato ad Ercolani (fallo su Giannini) e, esattamente un minuto più tardi, il Mezzolara trova il gol del definitivo 2-2 grazie a due subentrati: al termine di una bella azione personale, Giannini salta due uomini e calcia a giro verso la porta, con la sfera che, dopo aver colpito l’incrocio dei pali, viene ribadita in rete in mischia da Benedettini.