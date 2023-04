Mezzolara e Corticella, due punti importanti

BAGNOLESE

0

CORTICELLA

0

BAGNOLESE (4-3-1-2): Giaroli; Ghizzardi, Bertozzini, Cocconi, Capiluppi; Vezzani, Romanciuc (44’ st Mercadante), Saccani (40’ st Uni); Marani (10’ st S. Ferrara); Tzvetkov, Sakoa (25’ st Bruno). A disp. Auregli, Calabretti, Riccelli, Bonacini, P. Ferrara. All. Bombarda.

CORTICELLA (4-3-3): Bruzzi; Tcheuna (14’ st Mambelli), Cudini, Chmangui, Ferraresi (1’ st Campagna); Farinelli (32’ st Amayah), Menarini, Marchetti; Oubakent, Leonardi (1’ st Trombetta), Larhrib (1’ st Ercolani). A disp. Cinelli, Salvatori, Arnofoli, Casazza. All. Miramari.

Arbitro: Collier di Gallarate).

Note: ammoniti Bertozzini, Romanciuc, Tcheuna, Ferraresi, Leonardi. Al 48’ st espulso Campagna per proteste. Angoli 4 a 2, recupero 3’+4’.

BAGNOLO IN PIANO (Reggio)

E’ un buon punto quello che il Corticella coglie a Bagnolo in Piano impattando per 0 a 0 una di quelle partite che si dicono "sporche". In realtà i bolognesi non effettuano nemmeno un tiro nello specchio della porta del giovane Giaroli, preferito dalla Bagnolese all’over Auregli.

Di contro anche i rischi occorsi sono pochi, anche se i locali reclamano su ben tre episodi dubbi e da var, anche se poi l’arbitro in due casi aveva già fermato il gioco prima che il pallone entrasse in rete. Al 6’ Sakoa anticipa la difesa bolognese e pure il portiere, ma il suo tocco è fuori dallo specchio della porta. All’8’ l’unico tiro del Corticella di tutta la partita lo effettua Oubakent con un bel diagonale dalla destra che oltrepassa di poco la traversa. Al 20’ il primo episodio: Bruzzi esce, respinge il pallone di pugno e frana addosso a Sakoa, poi Saccani mette dentro sul fischio dell’arbitro che decreta una carica al portiere.

Passano sette minuti, in mezzo all’area bolognese c’è Marani che pare disturbato da un avversario, ma per l’arbitro è tutto regolare. Per trovare un’altra azione degna di nota bisogna passare al 33’ della ripresa, quando Tzvetkov impegna Bruzzi che respinge come può, ma poi la difesa ospite libera. Al 50’ della ripresa, praticamente all’ultimo attacco dei rossoblù, ecco l’altro "fattaccio": angolo di Salvatore Ferrara, gran confusione, Mercadante batte in rete ancora un volta sul fischio dell’arbitro che vede un fallo di Cocconi Il classico "fallo di confusione". Poi il fischio finale.

Claudio Lavaggi