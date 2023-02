Prende il via oggi, alle 14,30, con quattro anticipi la venticinquesima giornata del campionato di Serie D. Due di questi riguarderanno le formazioni bolognesi che vi partecipano: il Mezzolara di Michele Nesi farà visita al Lentigione mentre il Corticella di Alessandro Miramari ospiterà il Forlì. Reduci dal pareggio per 2-2 nel derby di domenica scorsa, le due formazioni biancazzurre si sono sin qui rese protagoniste di campionati di assoluto livello (il Mezzolara ha già ottenuto 32 punti mentre il Corticella 30) ma, a causa del grande equilibrio che sta regnando nel girone D, non si possono permettere la minima distrazione per evitare di essere risucchiate nella bagarre per non retrocedere. Eh sì perché le lunghezze di vantaggio su quel sestultimo posto che significa playout è di sei punti per la band di Nesi e di appena quattro per quella di Miramari. In virtù di questo, è lecito affermare che la sfida di oggi del team budriese sul campo del Lentigione è di quelle assolutamente da non sbagliare visto che il team reggiano, costruito non certo per lottare per la salvezza, occupa proprio il sestultimo posto. Un risultato positivo permetterebbe a capitan Roselli e compagni di mantenere il vantaggio inalterato o addirittura di incrementarlo mentre una sconfitta dimezzerebbe il gap.

Spettatore interessato sarà il Corticella che, settultimo, è atteso da una sfida tutt’altro che semplice: al ‘Biavati’ arriverà infatti la seconda della classe Forlì. Sulla carta l’impegno appare proibitivo ma, in stagione, i biancazzurri sono già stati capaci di battere realtà come gli stessi biancorossi romagnoli oltre che Lentigione, Fanfulla, Ravenna e Carpi.

Nicola Baldini