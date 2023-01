Mezzolara e Corticella, inizio pieno di insidie

di Nicola Baldini

BUDRIO (Bologna)

Sarà un inizio di 2023 estremamente complicato quello del Mezzolara di Michele Nesi. Il team biancazzurro, vera e propria sorpresa in positivo del girone di andata, è atteso da un trittico almeno sulla carta proibitivo. Oggi, alle 14,30, la formazione budriese ospiterà il Carpi, mentre nelle prossime due partite si scontrerà contro altre due corazzate del calibro di Pistoiese e Giana Erminio. In questi primi tre impegni, nel girone di andata, la band di Nesi ha raccolto un solo punto (pareggio interno con la Pistoiese), ma, nonostante questo inizio ad handicap dovuto, appunto, anche al calendario complicatissimo, capitan Roselli e compagni hanno saputo rialzarsi arrivando al giro di boa all’eccellente quota 30 punti.

Attualmente, i biancazzurri occupano il quinto posto in classifica a pari-merito con lo stesso Carpi e con Fanfulla, Real Forte Querceta e Sammaurese. E’ chiaro che riuscire a ripetersi in questo girone di ritorno è un’impresa almeno sulla carta ardua, ma i budriesi faranno di tutto per riuscirci e per restare il più possibile agganciati al treno delle prime della classe. Nel corso di questa sosta invernale, il ds Max Calzolari ha puntellato la rosa con gli acquisti dell’attaccante classe 2001 Mario Giannini (Union Clodiense) e dei due giovani 2004 Matteo Lombardi (centrocampista offensivo proveniente dall’Imolese) e Nicolò Panzacchi (esterno ex Lentigione). Peccato che, nel corso della recente amichevole vinta contro la Primavera del Bologna, il pilastro della difesa Vincenzo De Meio abbia rimediato un infortunio al ginocchio che lo terrà probabilmente fuori per il resto della stagione.

Ma tornando al match odierno, il Carpi è sì in crisi di risultati (tant’è che dopo la sconfitta con il Corticella è stato esonerato Massimo Bagatti per affidare la panchina a Matteo Contini) ma, allo stesso tempo, resta una squadra fortissima. Servirà dunque una partita perfetta ai biancazzurri per strappare un risultato positivo.