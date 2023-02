Mezzolara e Corticella ora vanno di fretta

SCANDICCI

1

CORTICELLA

2

SCANDICCI: Timperanza, Sinisgallo, Cecconi, Tacconi, Ficini, Santeramo, Gianassi (1’ st Bartolozzi), Di Blasio (20’ st Discepolo), Gozzerini (48’ st Grillo) Brega, Saccardi. All. Taccola.

CORTICELLA: Cinelli, Tcheuna (43’st Mambelli), Chmangui, Cudini, Ferraresi, Oubakent, Sadek, Trombetta, Marchetti (33’ st Amayah), Larhrib (12’ st Farinelli, 30’ st Casazza). All. Miramari.

Arbitro: Bonasera di Enna.

Reti: 8’ st e 45’ st Trombetta, 26’ st Brega.

Note: ammoniti: Di Blasio, Ferraresi.

di Alberto Fiorini

SCANDICCI (Firenze)

Un super Trombetta regala tre punti al Corticella. La squadra bolognese, pur priva di alcuni importanti elementi, batte uno Scandicci altrettanto rimaneggiato. Una vittoria molto importante per i felsinei che offre un volto molto più rassicurante alla classifica e ferma l’emorragia delle due sconfitte consecutive. Alla luce di quanto visto in campo il successo può essere considerato giusto anche se è comprensibile il rammarico toscano per un punto molto importante, volato via proprio al 90’ e per una grossa ingenuità. Partiamo proprio da lì. Il centrale locale Santeramo compie un fallo a centrocampo ma invece che rientrare in difesa rimane a coprire la palla, lasciando scoperto il reparto difensivo. Punizione battuta lunga, cross per Oubakent che di testa colpisce il palo, il rimpallo è fortunato e finisce a centro area dove Trombetta è bravo a difendere la palla e infilarla alle spalle di Timperanza. Nel primo tempo poche le emozioni: subito al 1’ gran siluro dal limite di Menarini che esce di un soffio. Sempre il terzino bolognese ci riprova ma Timperanza mette in angolo. Risponde Gozzerini al 5’ mettendo a lato. Si deve arrivare al 42’ per una facile parata a terra di Timperanza su tiro di Tcheuna. In avvio di ripresa gran tiro dal limite di Ferraresi che sfiora il palo prima che Trombetta intervenga in spaccata sul secondo palo per il vantaggio. Il Corticella potrebbe poi raddoppiare prima al 62’ con Menarini. Al 71’, al primo tiro in porta scandiccese arriva il gran goal di Brega, una gran staffilata da quasi 25 metri sulla quale niente può Cinelli. Poi al 90’ il colpo di coda della squadra bolognese che conquista tre punti importantissimi.