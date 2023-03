Mezzolara e Corticella, sfide per la salvezza

Davvero in pochi, all’inizio dell’anno, avrebbero potuto pronosticare che il giovanissimo e neopromosso Corticella di Alessandro Miramari sarebbe stato in grado di raccogliere l’eccezionale bottino di 39 punti nelle prime 29 partite. E invece, grazie a una precisa identità e alla ferma volontà di imporre il proprio gioco e attaccare a spron battuto al di là dell’avversario che ci si trova davanti, la formazione biancazzurra si è sensibilmente avvicinata al grande sogno rappresentato dalla salvezza.

Già di per sé, salvarsi nella quarta serie nazionale rappresenta un’impresa tutt’altro che semplice da realizzare, se poi si considera che quest’anno, in questo terribile girone D da 20 squadre, sono state inserite realtà del calibro di Giana Erminio, Pistoiese, Forlì, Ravenna, Carpi, Fanfulla, Lentigione e Prato, è lecito affermare che capitan Oubakent e compagni si stanno davvero rendendo protagonisti di una stagione ampiamente sopra le righe.

Stando ai calcoli degli addetti ai lavori, per salvarsi senza patemi quest’anno serviranno 44-45 punti e, considerando che il Corticella ne ha già raccolti 39, il riuscire a metterne a referto 5-6 nelle ultime nove partite appare un obiettivo tutt’altro che impossibile da centrare. Ma, nonostante ciò, l’errore peggiore che potrebbe commettere la band di Miramari sarebbe quello di sentirsi arrivata.

Al contrario, bomber Trombetta e compagni dovranno essere bravi a continuare a spingere forte sull’acceleratore per ipotecare il prima possibile la permanenza in questa nobile categoria. Per riuscirci appare decisamente determinante la trasferta di oggi in terra toscana sul terreno di gioco del Real Forte Querceta. I versiliesi sono un’altra bella sorpresa di questa annata e a dimostrarlo vi è il decimo posto in classifica che condividono col Lentigione e con lo stesso Corticella. Chi riuscirà a vincere oggi compirà un fondamentale salto in avanti verso l’obiettivo mentre chi uscirà sconfitto dovrà inevitabilmente ricominciare a guardarsi dietro. Questa, purtroppo, è la serie D.

