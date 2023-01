Mezzolara e Corticella, un sabato da brividi

di Nicola Baldini

E’ atteso il pubblico delle grandi occasioni oggi, alle 14,30, al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio. Il Mezzolara di Michele Nesi affronterà infatti la capolista Giana Erminio, vera e propria corazzata che sta letteralmente dominando il girone D di Serie D. Nonostante la presenza nel raggruppamento di grandi piazze come Forlì, Pistoiese, Carpi, Ravenna e Prato, la formazione lombarda ha un incredibile vantaggio sulle prime inseguitrici di ben 11 punti e l’obiettivo è quello di continuare a macinare vittorie per fare immediato ritorno in Lega Pro dopo la retrocessione dello scorso anno. Il team budriese, dal canto suo, venderà cara la pelle sia per cercare di incamerare punti salvezza che per riscattare le recenti sconfitte contro Carpi e Pistoiese.

"Sapevamo che, a causa del calendario, sarebbe stato un inizio molto difficile – commenta mister Nesi –. E’ vero, col Carpi abbiamo sbagliato completamente la partita, ma l’aver preso gol al 93’ brucia e non poco. Con la Pistoiese, invece, abbiamo condotto il gioco e una squadra come la nostra, a maggior ragione quando affronta realtà così più competitive, non può permettersi di subire due reti su palle ferme. La partita contro la Giana? Sulla carta, visti gli strepitosi risultati inanellati dai nostri avversari, sembra un’autentica missione impossibile, ma nel calcio, si sa, nulla è mai scontato. Ce la giocheremo al massimo delle nostre possibilità sperando di riuscire a stupire". Al di là di queste ultime due battute d’arresto, la stagione del Mezzolara resta da incorniciare considerando che, pur essendo partito per salvarsi, è riuscito a ’girare’ alla straordinaria quota 30 punti. "Sono davvero soddisfatto della nostra classifica – continua il mister biancazzurro –. L’anno scorso, in questo stesso periodo, ne avevamo raccolti 32, ma credo che questi 30 siano da considerare migliori visto il ringiovanimento della rosa e i tanti infortuni che stanno costellando la nostra stagione in ruoli nevralgici". Mister Nesi ha bene in mente quale debba essere l’obiettivo della sua squadra. "La mia non è retorica: riuscire a salvarsi senza dover passare dai playout rappresenterebbe un ottimo traguardo che premierebbe anche il grande lavoro fatto dalla società".