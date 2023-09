Mezzolara Seconda vittoria consecutiva

CERTALDO

0

MEZZOLARA

2

CERTALDO: Bruni, Batoni (77’ Orsucci), Innocenti, Borboryo, Bassano, Pampalone, Chiti (55’ Bouhamed), Gargiulo, Akammadu, Campagna (77’ Becucci), Barducci. A disp. Fontanelli, Nunziati, Pagliai, Zanaj, De Pellegrin, Romei. All. Ramerini.

MEZZOLARA: Malagoli, Catozzo, Chelli (25’ D’Agata), Landi, Cestaro, Vecchio, Bovo, Pellielo, Alessandrini (72’ Russo), Corsi (62’ Fini), Damiano (45’ Fogli). A disp. Bisazza, Cavina, De Meio, D’Elia, Guarino. All. Nesi.

Arbitro: Ubaldi di Fermo (assistenti Allievi di San Benedetto del Tronto e Piomboni di Città di Castello).

Reti: Alessandrini (10’); Fogli (46’)

CERTALDO (Firenze)

Seconda vittoria consecutiva per il Mezzolara, capace di espugnare con due reti il campo della matricola Certaldo. Un successo che permette alla squadra di mister Michele Nesi di mantenersi in testa alla classifica a punteggio pieno insieme al Carpi. Ma veniamo al match di Certaldo, molto corretto con un solo ammonito al termine dei 90 minuti di gioco, che ha visto gli emiliani rischiare grosso già al 4’ sugli sviluppi di un calcio di punizione, quando Pampalone ha messo di poco alto di testa. Passato lo spavento, però, al primo affondo il Mezzolara passa: lungo rilancio di Malagoli, la difesa locale si fa sorprendere fuori posizione e Alessandrini salta in uscita Bruni per poi depositare comodamente in rete. Siamo al 10’ e la truppa di Nesi prova a sfruttare l’inerzia della partita, ma al 17’ lo stesso Alessandrini non riesce a centrare lo specchio da dentro l’area in seguito ad un calcio piazzato. Così, nella seconda parte del primo tempo sono di nuovi i valdelsani a rendersi minacciosi dalle parti di Malagoli, che comunque non si deve mai sporcare i guanti: al 24’, infatti, Campagna lambisce il palo di testa sull’ottimo cross dalla sinistra di Innocenti e al 39’ Akammadu spedisce a sua volta fuori dalla lunga distanza al termine di una azione manovrata. Subito dopo l’intervallo, invece, ecco il colpo del ko del Mezzolara con mister Nesi che azzecca la mossa giusta: dopo neanche 20 secondi dall’inizio della ripresa, infatti, il classe 2000 Niccolò Fogli sfrutta un’ingenuità di Borboryo per trafiggere nuovamente Bruni con un potente diagonale destro.

Il Certaldo accusa il colpo e rischia di capitolare di nuovo, ma stavolta l’estremo difensore viola è provvidenziale nel rifugiarsi in corner sullo splendido tiro a giro dai venti metri di Bovo. A questo punto i biancazzurri emiliani cercando di controllare il doppio vantaggio, ma devono comunque restare concentrati fino al 90’ visto che il generoso forcing finale dei padroni di casa costringe Malagoli a sporcarsi per la prima volta i guanti all’88’ quando è attento sulla conclusione da fuori area di Bouhamed. Ancora buone indicazioni, quindi, per la truppa di Nesi che festeggia con altri 3 punti.

Simone Cioni