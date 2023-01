Mezzolara, un pareggio da favola Bocchialini ferma la capolista

di Nicola Baldini

BUDRIO

Risultato di prestigio per il Mezzolara di Michele Nesi che, al ‘Pietro Zucchini’, ferma la capolista Giana Erminio. Gli uomini di Andrea Chiappella, che prima di questa partita avevano un vantaggio di 11 punti sulle prime inseguitrici, arrivavano da sette vittorie consecutive. Striscia di successi che si è fermata nel fortino biancazzurro. Già al 4’ la formazione ospite riesce a portarsi in vantaggio: Messaggi lavora un bel pallone sulla sinistra e lo mette in mezzo per il centravanti Fall che, con un diagonale, non lascia scampo a Malagoli.

Metabolizzato lo choc, il team budriese cerca la reazione e, al 6’, una violenta conclusione di Bocchialini viene smorzata da un difensore avversario prima di spegnersi tra i guantoni di Pirola. Al 12’, sul fronte opposto, è Corno a calciare forte sul primo palo, ma a vedersi negare la gioia personale da un ottimo intervento in tuffo del sempre attento estremo difensore di casa.

Al 28’ il Mezzolara trova il pari. Jassey si incunea dentro l’area dal vertice sinistro e viene steso da Pirola: l’arbitro decreta il penalty, che Bocchialini trasforma. Al 37’ Calmi, entrato al posto dell’infortunato Fall, calcia con violenza senza aver fatto i conti con il solito Malagoli mentre a un minuto dall’intervallo è il centrale locale Dall’Osso a staccare bene di testa, ma a vedersi neutralizzare il tentativo da Pirola.

A inizio ripresa, Bertani cerca il 2-1 con un diagonale respinto dal portiere. La Giana spinge forte alla ricerca del successo, ma la retroguardia locale si difende con ordine: al 43’ serve un intervento dell’eccezionale Malagoli su Mandelli. Nel recupero, dopo un’altra parata del portiere di casa ancora su Mandelli, il Mezzolara avrebbe la palla per il colpaccio, ma il diagonale di Lombardi si spegne a lato.