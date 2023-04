Mickey e Bako, la Virtus ritrova i lunghi

Virtus Bologna

96

Aquila Trento

80

SEGAFREDO : Faldini, Belinelli 13, Pajola 3, Bako 10, Shengelia 12, Hackett 11, Menalo, Mickey 10, Camara 2, Weems 10, Ojeleye 18, Teodosic 7. All. Scariolo.

DOLOMITI TRENTO: Conti 4, Spagnolo 6, Forray 9, Flaccadori 6, Udom 10, Crawford 21, Ladurner 3, Grazulis 7, Atkins 12, Lockett 2. All. Molin.

Arbitri: Lo Guzzo, Gonella, Pepponi.

Note: parziali 23-11; 49-31; 77-56. Tiri da due: Virtus Bologna 2331; Trento 2046. Tiri da tre: 1326; 1118. Tiri liberi: 1112; 710. Rimbalzi: 30; 25.

di Massimo Selleri

La Segafredo strapazza Trento e mantiene il primato in classifica avendo sempre una vittoria di vantaggio su Milano che, a sua volta, non ha avuto particolari problemi a Verona.

Con Tortona che ha perso con Brescia la lotta per conquistare le prime due posizioni, il primato sarà un discorso ristretto tra Virtus e Olimpia tenendo presente che mancano quattro giornate alla fine della regular season. Il preambolo è necessario per capire come Sergio Sergio ha gestito le rotazioni della partite dovendo da una parte arrivare al successo senza troppi patemi e dall’altra trovare uno spazio a chi è bene che stia in campo anche se commette qualche errore.

Ci sono quattro giocatori out per infortunio: Isaia Cordinier, Abi Abass. Mam Jaiteh e Nico Mannion, mentre Iffe Lungberg è in tribuna per scelta tecnica.

Milos Teodosic e Alessandro Pajola, invece, sono al loro rientro ed è logico che la panchina bianconera cerchi di far ritrovare il prima possibile a questa coppia il ritmo della partita dato che i playoff sono quasi alle porte e lì bisogna essere pronti e nel pieno della forma.

Inoltre, in attesa delle mosse di mercato del club per avere uno spessore maggiore sotto canestro, farsi piacere quello che passa il convento significa far ritrovare la fiducia a Jordan Mickey e a Ismael Bako non essendoci neppure più i confronti con i marcantoni dell’Eurolega.

Questo scenario, unico all’orgoglio della formazione trentina, spiega come mai i padroni di casa abbiano avuto dei momenti in cui viaggiavano a mille, portandosi anche sul +28 (70-42) e altri in cui hanno parzialmente subito la reazione degli avversari, che si sono avvicinati fino al -14 (79-65), per poi riportarsi sul 94-73. Quando siamo nel pieno del ’garbage time’ c’è pure spazio per i tre ’cinni’ Camara, Menalo e Faldini e anche loro conquistano il loro piccolo spazio di gloria. Mercoledì andrà in scena la dodicesima giornata di ritorno con i bolognesi che sono attesi a Scafati che all’andata tornò a casa con in tasca i due punti in palio.