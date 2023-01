Mickey, finalmente una prestazione da leader Riscatto Belinelli, Mannion fa troppo il solista

Cordinier 6.5 (in 24’ 33 da due, 13 da, ½ ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, un assist) La solita energia messa al servizio della squadra. Si vede che è nel pieno della forma e questo aspetto per lui è fondamentale.

Mannion 5.5 (in 22’ 36 da due, 13 da tre, 33 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 perse, 3 assist) I numeri sarebbero sufficienti, ma deve togliersi il vizio di voler trovare da solo il bandolo della matassa. Soprattutto se la serata è di quelle in cui la mira non è moto precisa.

Belinelli 7 (in 22’ ¾ da due, 26 da tre, ¾ ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, una recuperata, 4 assist) Fa quello che deve fare facendo vedere che non è proprio così arrugginito.

Pajola 6 (in 19’ ½ da due, 13 da tre, ¾ ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, un assist) Stranamente fa un percorso inverso, parte molto caldo e si spegne nel resto della gara.

Bako 5 (in 18’ ½ da due, 5 rimbalzi) Non ci siamo proprio e non tanto per le cifre quanto perché contro avversari che in teoria non saprebbero come marcarlo, lui non riesce a prendere l’iniziativa.

Shengelia 6 (in 20’ 56 da due, 03 da due, 01 ai liberi, 6 rimbalzi, 3 perse, una recuperata, un assist) La sintesi della gara della Virtus: viaggia troppo a corrente alternata.

Hackett 7 (in 20’ 23 da tre, 23 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, una recuperata, 2 assist) In qualche occasione toglie le castagne dal fuoco buon per loro e per se stesso, perché significa che sta tornando il giocatore di cui la V nera ha bisogno.

Mickey 7.5 (in 21’ 45 da due, 13 da tre, 78 ai liberi, 7 rimbalzi, 3 recuperata, 2 assist) Semplicemente il migliore dopo una serie di uscite a vuoto. Bravi i compagni a servirlo in una gara dove l’avversario aveva proprio nei lunghi un punto debole e bravo lui a farsi trovare pronto.

Camara 6 (in 9’ 11 da due, un rimbalzo) Cose discrete condite da tanta buona volontà.

Weems 5 (in 19’ 03 da due, 03 da tre, 22 ai liberi) Per lui davvero una serata da dimenticare, soprattutto al tiro.

Abass 6 (in 6’ 01 da tre) Entra dopo quasi un anno e mezzo di assenza. Si prende gli applausi del pubblico e dei compagni. Normale che non sia nel pieno della forma, ma qualcosa fa.

Massimo Selleri