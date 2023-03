Mickey, qualche segnale positivo

Mannion 6 (in 24’ 24 da due, 48 da tre, 11 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 perse, una recuperata, 6 assist). Tra qualche iniziativa personale e la preoccupazione di far giocare una squadra che la stanchezza rende scollata alla fine mette in campo una prestazione che non è da buttare via.

Belinelli 5,5 (in 18’ 14 da due, 24 da tre, 23 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata). Subito in debito d’ossigeno a causa di qualche acciacco, i suoi sporadici lampi non cancellano una difesa che non mette mai in difficoltà l’avversario.

Bako 4,5 (in 13’ 34 da due, 2 rimbalzi). Le sue mani sono decisamente troppo tenere per questo livello.

Lundberg 4,5 (in 28’ 15 da tre, 3 rimbalzi, una persa, una recuperata, 3 assist). Vaga per il campo senza una meta.

Shengelia 4.5 (in 18’ 12 da due, 01 da tre, 12 ai liberi, 3 rimbalzi, 4 perse, 3 recuperate, 3 assist). Una delle peggiori prestazioni da quando veste la maglia della Virtus.

Hackett 5,5 (in 24’ 01 da due, 01 da tre, 22 ai liberi, un rimbalzo, 2 prese, una recuperata, 2 assist). Mette in campo la sua esperienza e questo lo salva da una figuraccia in una serata dove entra ed esce dal ritmo della partita con troppa facilità, mentre la squadra avrebbe bisogno di un punto di riferimento fisso.

Mickey 6 (in 27’ 510 da due, 01 da tre, 11 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, un assist). Per assurdo una delle migliori prove da quando gioca per la V nera. Le gare successive diranno se è riuscito ad uscire dal pantano della crisi.

Camara sv (in 1’).

Weems 5 (in 22’ 11 da due, 04 da tre, 5 rimbalzi). Spara a salve da tre e anche in difesa non è il solito mastino. L’Eurolega è sembrata un pane un po’ troppo duro per i suoi denti.

Ojeleye 6 (in 25’ 24 da due, 37 da tre, 7 rimbalzi, una persa, una recuperata). Presente a rimbalzo, forse forza un po’ troppo dalla lunga distanza, ma in una serata dove la maggior parte dei suoi compagni si lascia intimidire dai marcantoni dell’Efes lui dimostra di non avere paura di nessuno.

Massimo Selleri