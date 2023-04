Mickey, qualche timido segnale

Mannion 6 (in 22’ 02 da due, 26 da tre, 34 ai liberi, 5 rimbalzi, 4 perse, 4 assist). Le cifre dicono che sparacchia un po’ a salve, ma non forza e si preoccupa anche di far giocare la squadra.

Bako 4 (in 18’ 01 da due, un rimbalzo). Non trova mai il bandolo della matassa, vagando per il campo senza una meta.

Jaiteh 5 (in 19’ 33 da due, 44 ai liberi, 4 perse, 2 recuperate, 2 assist). Buone cifre in attacco ma minutaggio ridotto, da come ha giocato sembra che sia interessato solo a quello che viene registrato dai rilevatori. La difesa è davvero tutta all’acqua di rose.

Lundberg 5,5 (in 28’ 14 da due, 26 da tre, 2 rimbalzi, 3 perse, 2 recuperate, 4 assist). Le statistiche non sono malvagie, ma con tanti assenti e in una gara intensa, ma non cattiva sportivamente non riesce a tenere il ritmo con continuità.

Shengeila 5,5 (in 25’ 23 da due, 22 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, 4 assist). La sua prestazione è la sintesi di questa gara, bene per tre quarti, poi si perde completamente nel finale.

Hackett 5,5 (in 29’ 01 da due, 01 da tre, un rimbalzo, 2 perse, 2 assist). I numeri potrebbero lasciar supporre che questo sia un voto generoso, ma è l’unico che durante la gara cresce difensivamente.

Menalo sv (in 1’).

Mickey 6,5 (in 19’ 34 da due, 11 da tre, 6 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, un assist).Buona presenza a rimbalzo, buone cifre in attacco, energia in campo. Passi in avanti importanti per chi sembrava essere finito nelle sabbie mobili della crisi.

Weems 5 (in 13’ 12 da due, 12 da tre, una persa). In questo momento gli manca la convinzione. Va in campo, ma non va mai oltre il compitino che non svolge neppure con tanta diligenza.

Ojeleye 7,5 (in 27’ 66 da due, 26 da tre, 33 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse, una recuperate, 2 assist). Più si avanti e più si ha l’idea che diventerà un riferimento per la V nera. In partita sembra un rullo compressore: poche lamentele, tanta concretezza.

Massimo Selleri