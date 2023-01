Milan, Bennacer ko: il derby è a rischio

Tegola in casa Milan in vista del derby di domenica prossima. Il centrocampista Ismael Bennacer ha accusato un problema muscolare al bicipite femorale sinistro. Verranno ripetuti gli esami nei prossimi giorni per capire meglio l’entità dell’infortunio. Ad oggi, il 25enne algerino rischia fortemente di saltare il match contro l’Inter. Partita in cui, come annunciato da Pioli, si dovrebbe vedere un nuovo assetto tattico, "perché sarebbe sciocco continuare su una strada che non ci sta portando da alcuna parte".

C’è l’evidenza dei fatti a dirlo: i 18 gol subiti nelle 7 gare del 2023 attaccano al Milan l’etichetta di peggior difesa dei cinque principali campionati europei. Mai era successo che si imbarcassero almeno 4 gol in due gare di fila in serie A e senza precedenti è anche il totale di gol presi in un solo mese, con un rialzo di due unità rispetto alle 16 del precedente record negativo, datato maggio 1958. Si dovrebbe invece riavvolgere il nastro all’aprile 1997 per una gara interna con almeno 5 gol subiti, un 1-6 contro la Juventus. Insomma, pochi motivi per stare sereni, soprattutto se si guarda in prospettiva e a una classifica che rischia di minare ora anche il piazzamento utile per la prossima Champions.